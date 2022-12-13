Историко-туристический центр в Таразе три года без централизованного отопления

13 Декабря 2022, 07:43

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблему отопления историко-этнокультурного комплекса решают в Таразе. Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в ходе объезда по областному центру посетил проблемные здания на территории комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Историко-туристический центр «Шахристан» построен в 2019 году, в год празднования 80-летия Жамбылской области, и включает несколько отдельно стоящих зданий и объектов: центры ремесленников, «Тараз-Туризм», «Руханият и историковедение» имени Шерхана Муртазы, художественная галерея, областной краеведческий музей, выставочный павильон, амфитеатр и пешеходный Арбат.

Строительство центра «Шахристан» велось в авральном режиме, в результате оказалось, что здания не были подключены к центральной системе теплоснабжения.

Глава региона ознакомился с деятельностью выставочного павильона, областного историко-краеведческого музея, художественной галереи, центра «Руханият и историковедение», а также Дома дружбы, находящегося на территории археологического комплекса «Древний Тараз».

Особое внимание Нуржан Нуржигитов уделил вопросам теплоснабжения зданий. При отсутствии централизованного теплоснабжения здесь используются электрические батареи отопления.

Ранее аким области уже дал поручения ответственным лицам по изучению проблемы отопления зданий центра «Шахристан» и принятию соответствующих мер. Нуржан Нуржигитов учинил спрос с руководителей профильных ведомств, указав на то, что эти поручения не были исполнены.

«Деятельность этого комплекса чрезвычайно важна для повышения туристической привлекательности областного центра», - подчеркнул глава региона, поручив как можно скорее наладить систему отопления зданий.

Для решения проблемы акимату Тараза поручили провести системную и комплексную работу с ответственным проектировщиком.

В 2011 году в Таразе перенесли центральный рынок и начали археологические раскопки древнего городища. Археологи обнаружили около 50 тысяч артефактов VI-XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII-IX веков, медресе, алтарь зороастрийцев, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений. Общая стоимость строительства историко-археологического комплекса «Древний Тараз» составила 2,5 млрд тенге. На 20 га разместились входная арка, смотровая башня, этнокультурный центр с Домом дружбы и конгресс-холлом, стела «Тараз саздары», сквер «Мынбулак», музей. В единственном в Казахстане подобного рода музее представлены только экспонаты, найденные во время археологических работ на городище Тараз.

Историко-этнокультурный комплекс «Древний Тараз» - крупнейший в Казахстане туристический центр, объединяющий археологический комплекс «Древний Тараз», где проходят раскопки древнего городища, и комплекс «Шахристан», возведенный на месте предполагаемого нахождения шахристана древнего Тараза, который был важным звеном на Великом Шелковом пути.

Фото: gov.kz