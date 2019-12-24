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Историко-туристический центр «Шахристан» в Таразе готовится к открытию

24 Декабря 2019 09:12
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Историко-туристический центр «Шахристан» в Таразе готовится к открытию

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Последние приготовления к открытию историко-туристического центра «Шахристан» идут в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Таразе появится крупнейший в Казахстане туристический центр, объединяющий археологический комплекс «Древний Тараз», где проходят раскопки древнего городища, и центр «Шахристан» на месте предполагаемого нахождения шахристана древнего города, бывшего важным звеном на Великом Шелковом пути.


Сейчас остаются последние штрихи - завершаются оформительские работы и укладка брусчатки.



На площади, носящей имя акына Жамбыла Жабаева, возведена 35-метровая стела с башенными часами, циферблат которых имеет диаметр 2 метра. Ч асовой механизм запустили 17 декабря, и стрелки на башенных часах начали отсчет нового времени древнего Тараза.


25 декабря, в день празднования в Таразе 80-летия Жамбылской области, планируется открытие целого ряда объектов культуры и истории. В том числе, открывается и историко-туристический центр «Шахристан», включающий в себя несколько отдельно стоящих зданий и объектов. Это центры ремесленников, «Тараз-Туризм», «Руханият и историковедение», художественная галерея, областной краеведческий музей, выставочный павильон, амфитеатр и пешеходный Арбат. Глава региона Аскар Мырзахметов лично курировал строительство этих объектов.

Напомним, в 2011 году в Таразе дислоцировали центральный рынок и начали археологические раскопки древнего городища, возраст которого насчитывает как минимум две тысячи лет. Здесь обнаружено порядка 50 тысяч артефактов VI - XII веков, помещенных в построенный здесь же, единственный в Казахстане подобного рода музей. В нем представлены только экспонаты, найденные во время археологических работ на городище Тараз.



Также были найдены средневековая цитадель, мечеть VIII - IX веков, медресе, алтарь зороастрийцев, зиндан, набережная древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений.

В перспективе от комплекса «Древний Тараз» протянется канатная дорога в сторону расположенного в горах древнего исторического памятника Тектурмас, где на обширной площади создан этнокультурный комплекс, возведен памятник «Аулие-Ата» - Карахан, открытие которого также приурочено к празднованию 80-летия Жамбылской области.


Ожидается, что открытие комплекса «Шахристан» и ряда других новых объектов стимулирует местных ремесленников и мастеров прикладного искусства, даст большой толчок развитию предпринимательства в сфере производства сувенирной продукции, привлечет туристов в жамбылский регион.



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Ключевые слова: Жамбылская область, Туризм, История Казахстана,
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Автор:

Галина Скрипник

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