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    15:27, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Историко-просветительская экспедиция «Отырардан – Ұлытауға» побывала в Карагандинской области

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    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Улытауский район посетила историко-просветительская экспедиция «Отырардан – Ұлытауға» («Из Отырара – в Улытау»). Она посвящена 30-летию Независимости Республики Казахстан. Экспедиция побывала в мавзолеях Алаша-хана и Жошы-хана, комплексе «Домбауыл», а также на Аулиетау и в урочище Ембулак. После путешественники встретились в Визит-центре с общественностью региона.

    В состав экспедиции вошли заместитель акима Отырарского района Пердехан Жаппаркулов, кавалер орденов «Парасат» и «Достық» народный поэт Асельхан Калыбекова, директор Отырарского археологического заповедника-музея Жангельды Махашев и др.

    Пердехан Жаппаркулов и Жангельды Махашев рассказали об Отыраре, особенностях исторических и культурных объектов Отырарского района. А также презентовали передвижную выставку.

    « Для того чтобы рассказать об истории великого Отырара с точки зрения материальных фактов, мы организовали передвижную выставку по всей стране. В рамках выставки привезли в Улытау копии инструментов ребаб и аль-канун родившегося в Отыраре Абу Насра аль-Фараби. Эти два инструмента похожи на нынешние кобыз и жетиген», – отметил Пердехан Жаппаркулов.

    Заместитель акима Улытауского района Багдат Байжантаев, со своей стороны, рассказал гостям о родном крае и вручил им энциклопедию «Улытау» и книгу «Қасиетті Ұлытау» («Священный Улытау»). Исполняющий обязанности директора Национального историко-культурного и природного заповедника-музея «Улытау» Аман-Серик Есенгалив подарил членам экспедиции буклеты и фотоальбомы.

    Известная поэтесса Асельхан Калыбекова поделилась впечатлениями от путешествия по историческим местам, прочитав своё стихотворение, посвящённое Улытау.

    «Моя заветная мечта - побывать в Улытау, сбылась. Это очень красивый край, с хорошими казахскими обычаями и традициями. Я увидела мавзолеи Жошы-хана и Алаша-хана. Они действительно красивы», – отметила Асельхан Калыбекова.

    Далее экспедиция отправилась в Жезказган.


    Теги:
    Карагандинская область Общество История Казахстана
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