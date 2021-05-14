Историко-культурный комплекс «Жошы-хан» планируют открыть в конце июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Историко-культурный комплекс «Жошы-хан», находящийся в Улытау, планируют открыть к концу июня. Об этом сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях стимулирования развития сакрального туризма и повышения туристского интереса к историко-культурным объектам к концу июня в Улытауском районе Карагандинской области откроется историко-культурный комплекс «Жошы-хан», – сообщила в ходе отчетной встречи перед населением Актоты Раимкулова.

Также по словам министра, в июле в Восточно-Казахстанской области планируется проведение информационного тура «Абай жолымен».

В целях развития внутреннего туризма, как отметила министр, в июле запланировано проведение выставки «Туризм PVL – 2021», которая покажет туристический потенциал Павлодарской области, также будет организован международный чемпионат по плаванию OCEANMAN в городе Алматы.