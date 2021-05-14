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    12:21, 14 Май 2021 | GMT +6

    Историко-культурный комплекс «Жошы-хан» планируют открыть в конце июня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Историко-культурный комплекс «Жошы-хан», находящийся в Улытау, планируют открыть к концу июня. Об этом сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях стимулирования развития сакрального туризма и повышения туристского интереса к историко-культурным объектам к концу июня в Улытауском районе Карагандинской области откроется историко-культурный комплекс «Жошы-хан», – сообщила в ходе отчетной встречи перед населением Актоты Раимкулова.

    Также по словам министра, в июле в Восточно-Казахстанской области планируется проведение информационного тура «Абай жолымен».

    В целях развития внутреннего туризма, как отметила министр, в июле запланировано проведение выставки «Туризм PVL – 2021», которая покажет туристический потенциал Павлодарской области, также будет организован международный чемпионат по плаванию OCEANMAN в городе Алматы.


    Теги:
    Культура Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Главная
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