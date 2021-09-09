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    01:04, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Историко-культурную экспертизу проведут в старинной гостинице Семея

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семей прибыли специалисты, которые проведут историко-культурную экспертизу гостиницы «Бинар». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В отделе городского отдела культуры и развития языков сообщили, что собственник решил провести историко-культурную экспертизу здания. Заключен договор с «Margulan centre» НАО «Павлодарский педагогический университет», специалисты на днях осмотрят памятник архитектуры

    «Идут работы по укреплению фундамента здания и снятие штукатурки, после укрепления фундамента возобновится работа по укладке старого кирпича, а также будут проведены облицовочные работы для восстановления внешнего архитектурного облика здания», — пояснили в городском отделе культуры.

    Отметим, что гостиницу построил предприниматель Сахно в 1900 году. До 1924 года здание находилось в аренде у частных лиц. Гостиница тогда называлась «Европа». С сентября 1933 года в здание располагался Дом советов. В 1966 году гостиница переименована в «Иртыш».

    Напомним, что осенью 2020 года собственники снесли пристройку к старинной гостинице.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область История Казахстана
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