Историко-культурную экспертизу проведут в старинной гостинице Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семей прибыли специалисты, которые проведут историко-культурную экспертизу гостиницы «Бинар». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В отделе городского отдела культуры и развития языков сообщили, что собственник решил провести историко-культурную экспертизу здания. Заключен договор с «Margulan centre» НАО «Павлодарский педагогический университет», специалисты на днях осмотрят памятник архитектуры

«Идут работы по укреплению фундамента здания и снятие штукатурки, после укрепления фундамента возобновится работа по укладке старого кирпича, а также будут проведены облицовочные работы для восстановления внешнего архитектурного облика здания», — пояснили в городском отделе культуры.

Отметим, что гостиницу построил предприниматель Сахно в 1900 году. До 1924 года здание находилось в аренде у частных лиц. Гостиница тогда называлась «Европа». С сентября 1933 года в здание располагался Дом советов. В 1966 году гостиница переименована в «Иртыш».

Напомним, что осенью 2020 года собственники снесли пристройку к старинной гостинице.