Историко-культурное наследие Золотой Орды обсудили в Жезказгане

ЖЕЗАКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Международная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие Золотой Орды» прошла в Жезказгане. В ней приняли участие ведущие мировые ученые, видные государственные и общественные деятели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Историки подчеркнули важную роль политического наследия великого правителя Улуг Улуса, государственного деятеля и талантливого военачальника, старшего сына «Сотрясателя Вселенной» хана Джучи.

В своем выступлении министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил, что в научном дискурсе стали нередки споры по поводу того, какая из стран, какой из этносов и народов в большей степени достойны называться наследниками империи. При этом в матрице Золотой Орды закодированы политические, культурные, этноязыковые и хозяйственно-экономические основы государственности казахов.

«После распада Золотой Орды на огромных евразийских пространствах появились Казахское, Астраханское, Сибирское, Казанское, Хивинское, Бухарское, Касимовское ханства, а также Ногайская орда. Мы приветствуем научные диспуты как таковые, но в то же время важно не упускать из виду их главную цель и миссию – это поиск исторической истины. Там, где мы начинаем делить наследие огромной империи, под шатром которой мирно сосуществовали, торговали, строили города десятки народов, заканчивается профессиональная история и начинается игра в идеологию», – сказал глава МКС РК Даурен Абаев.

Министр напомнил, что ровно год назад, находясь с рабочим визитом в Улытауском районе тогда еще Карагандинской области, Глава государства выступил с инициативой провести международную научную конференцию, посвященную Золотой Орде. Ведущие ученые, находясь в 70-ти километрах от места захоронения хана Джучи, поднимают глобальные темы, которые ускорят процесс формирования международного академического сообщества, специализирующегося на изучении Улуса Джучи.

«Прежде всего, важно понимать, что Золотая Орда была одной из могущественных и крупнейших империй своего времени с блестящей культурой, прекрасными городами, обученной армией, налаженной системой административной службы. На ее территории мирно проживали многие народы, исповедовавшие разные религии, говорившие на разных языках. Их сосуществование явило собой редчайший для средневековья пример культуры диалога, взаимного обогащения, уважения к иному и недискриминации», – отметил Даурен Абаев, подчеркивая, что Правительство Казахстана продолжит поддерживать научные и культурные проекты, посвященные Золотой Орде.













Пресс-служба МКС РК