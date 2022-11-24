Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  История Казахстана

Историко-культурное наследие Актюбинской области исследуют ученые-археологи

24 Ноября 2022, 22:23
Историко-культурное наследие Актюбинской области исследуют ученые-археологи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Научную экспедицию по исследованию историко-культурного наследия Актюбинской области создадут в Актобе. Такое предложение сделал аким региона Ералы Тугжанов сегодня в ходе III международной конференции «Арало-Каспийский регион в истории и культуре Евразии», которая открылась сегодня в университете имени Кудайбергена Жубанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главной целью научной конференции стало освещение выдающегося значения Арало-Каспийского региона в истории и культуре степной Евразии. Мероприятие призвано сыграть особую роль в расширении и углублении научных исследований в регионе, в осмыслении и сохранении для потомков богатейшего историко-культурного наследия.

Исследования археологов пообещал поддержать аким области.

«На территории Актюбинской области находится более 1000 объектов историко-культурного наследия. Это бесценное сокровище нашего государства. Я предлагаю провести здесь большую исследовательскую работу. Предлагаю создать научную экспедицию, есть ряд предложений, которые я готов поддержать», - сказал аким области Ералы Тугжанов.

По словам профессора Серика Ажгали, Казахстан является полноценным наследником великой степной цивилизации наряду с Монголией. Культура и быт казахов были неразрывно связаны с повседневными потребностями, выработаны исходя из древнего опыта предков.

«В казахской народной традиции изобретение юрты приписывается Огуз хану, равно Огуз кагану. Создание классической сборно-разборной юрты относится как минимум к древнетюркской эпохе. Юрта явилась важнейшей материальной базой в жизни кочевых этносов. Получили распространение различные ее модификации - тюрская, монгольская и другие», - говорит С.Ажгали.


Теги:
Новости по теме
Казахстан был центром, через который проходили миграции первобытных людей - ученый
Стала известна дата премьеры фильма про Ахмета Байтурсынова
24 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Читайте также
Казахстан был центром, через который проходили миграции первобытных людей - ученый
Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
Стала известна дата премьеры фильма про Ахмета Байтурсынова
Дефицита сжиженного газа в Актобе нет – ситуацию с талонами на заправках разъяснили в акимате
Школа и workout-площадка появятся в Актобе на изъятые по коррупционным делам деньги
В Актобе задержали водителя, сбившего насмерть пожилую женщину
Пять участков республиканских трасс закрыты из-за непогоды в Казахстане
Движение ограничено для грузовиков и автобусов на трассе в Актюбинской области из-за погоды
Новости партнеров
Популярное
1 Авиабилеты в Европу для казахстанцев станут дешевле
2 Автобусное сообщение открывают между населенными пунктами в Жамбылской области
3 Столичный маслихат выдвинул Ерлана Сыдыкова кандидатом в депутаты Сената
4 123 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
5 Соловьеву и ему подобным пора научиться считаться с новой геополитической реальностью - Мухтар Кул-Мухаммед

Лента новостей