Историко-культурная экспедиция прибыла в Семей

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В библиотеке имени Абая участники экспедиции встретились с молодежью и представителями этнокультурных объединений города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр г. Семей.

Экспедиция уже посетила Павлодарскую область и теперь прибыла в ВКО. На встрече участники экспедиции поделились своими впечатлениями о путешествии и отметили, насколько важно знать и чтить историю родной земли. Главная цель экспедиции – познакомить молодежь с историей родного края и воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма.





«В рамках программы «Рухани жангыру» проходит множество мероприятий, одна из них – наша экспедиция, призванная познакомить нашу молодежь с историей и традициями нашего народа. Наша миссия не только проехать по маршруту, а познать историю и воспитать в молодежи патриотизм. Все члены нашей экспедиции – участники и победители различных конкурсов. Во время экспедиции мы снимаем видео, фотографируем и выкладываем всю эту информацию в социальные сети и, таким образом, вместе с нами «путешествуют» множество наших подписчиков», – рассказал руководитель КГУ «Қоғамдык келісім» при аппарате акимата Карагандинской области Ерлан Кусаинов.

За время пребывания в Семее экспедиция посетит множество исторических и значимых для города и области мест.