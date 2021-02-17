Историки пожаловались на недоступность архивов об Ашаршылық

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Колоссальный объем информации о произошедшей в начале прошлого века трагедии Ашаршылық всё ещё остается закрытым для историков. Такое мнение на заседании круглого стола на тему «Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия Ашаршылық» высказала Лариса Харитонова, доцент Карагандинского университета им. Е.А. Букетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Несмотря на масштабность этих трагических для нашей истории событий, тема голода всё ещё остается малоисследованной в отечественной науке. Разработка этой проблемы, несмотря на столетнюю давность событий, хронологически началась не более 30 лет назад. В архивах поднят лишь первый пласт документов, огромный массив источников остается недоступным и ждет своего изучения», - отметила доцент университета.

Большое значение сейчас имеет сбор, систематизация и публикация архивных документов в районных, областных и центральных казахстанских и зарубежных архивах, считают эксперты. Каждый исследователь в наши дни должен вносить свой вклад в изучение великой трагедии степи.

«Определение общеказахстанских закономерностей данной проблемы и выделение региональной специфики, сравнительный анализ общесоюзных, казахстанских материалов и источниковых документов центрально-казахстанского региона способствовали бы более объективной реконструкции событий, которые в казахской истории получили множество названий: «Ашаршылық», «Нәубет», «Зұлмат», - подчеркнула Лариса Харитонова.

С необходимостью обеспечения доступа ученых к архивам, согласен и председатель Сената Маулен Ашимбаев. А потому на этой встрече министерствам культура и спорта, образования и науки, иностранных дел, а также информации и общественного развития были даны рекомендации – очень важные к исполнению. В их числе организация исследований в архивах страны и зарубежья, рассекречивание документов и создание цифровой базы данных жертв Ашаршылық. Так, по мнению Маулена Ашимбаева, доступ к необходимой информации получат ещё больше ученых, что в итоге положительно скажется на проводимых исследованиях.