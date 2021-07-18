Историк заявил, что ружье хана Кенесары хранится в Омском краеведческом музее

ОМСК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Ружье последнего казахского хана Кенесары Касымова, в поисках останков которого Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев ранее попросил содействия Президента РФ Владимира Путина, хранится в архивах Омского краеведческого музея. Об этом рассказал омский историк, руководитель регионального Центра краеведческой информации Алексей Сорокин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на прошедшей 30 июня в Москве встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросил его оказать содействие в поисках и возврате останков казахского хана Кенесары, сообщил пресс-секретарь Н.Назарбаева Айдос Укибай. Ряд исторических источников указывает, что останки хана, поднявшего восстание против Российской империи в XIX веке и убитого в Кыргызстане, были отправлены в РФ. По словам представителя Н.Назарбаева, В.Путин заверил его в оказании российской стороной помощи в этом вопросе.

«В Краеведческом музее есть несколько фитильных ружей середины XIX века, которые принадлежали казахской знати. Про одно из них, инкрустированное фитильное ружье, старые сотрудники музея рассказывали, что это ружье хана Кенесары. И [в подтверждение этого] в архиве Западно-Сибирского отдела Русского географического общества есть документ о том, что генерал-губернатор Колпаковский (Герасим Колпаковский, в XIX веке руководивший Степным генерал-губернаторством Российской империи на территории современного Казахстана и части Западной Сибири) действительно дарил музею в 1897 году ружье хана Кенесары», - сказал Сорокин. В самом музее ТАСС не стали комментировать эту тему.

По мнению собеседника агентства, оснований утверждать, что музею было передано ружье именно последнего казахского хана, достаточно. «Колпаковский был очень уважаемый в Казахстане человек, один из основателей города Верный (будущая Алма-Ата), исследователь Средней Азии и автор многих публикаций. И он действительно дарил краеведческому музею, тогда это был музей Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, ряд экспонатов», - рассказал краевед.

Он отметил, что в настоящий момент достоверно установить, какое именно из хранящихся в музее богато украшенных ружей принадлежало хану, невозможно. «Была революция, все записи были в старых книгах, нормальная перепись поступающих экспонатов стала вестись уже после Великой Отечественной войны», - пояснил Сорокин.

Поиски останков Кенесары

Кенесары Касымов (1802-1847) - государственный деятель, полководец, руководитель национально-освободительной борьбы казахского народа 1837-1847 против Российской империи, последний хан Казахского ханства (1841-1847), внук Абылай хана.

В апреле 1847 года он был убит на территории Кыргызстана. По некоторым данным, голова хана была отправлена генерал-губернатору Западной Сибири Петру Горчакову в Омск. Однако, как рассказал Сорокин, никаких документальных подтверждений этому нет. «Какие-то упоминания есть в выписках Андрея Федоровича Палашенкова (директор омского краеведческого музея с 1943 по 1957 годы), но исходный текст, из которых были сделаны выписки, не был найден», - уточнил краевед.

Сорокин считает, что если череп хана и был в Омске, то он был утрачен в ходе революции, гражданской войны и неоднократных переездов омского архива и самого музея. «Вообще достаточных оснований [считать, что череп был в Омске,] нет. При всем уважении к Палашенкову, он записал, скорее, некую легенду, а не конкретные данные о черепе», - подытожил Сорокин.

Фото: omsklib.ru