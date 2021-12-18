Историк из Гарварда нашел сведения о древнем городе в Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - История Усть-Каменогорска может насчитывать не одно тысячелетие. Ученые Гарварда нашли данные, которые свидетельствуют о том, что на месте современного города было древнее поселение Кенгиртура. Существовало оно вплоть до 1757 года, когда по официальной версии крепость Усть-Каменная была организована в 1720 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Кенгиртура. Возможно, именно так назывался Усть-Каменогорск до XVIII века. Такие сведения в древних китайско-маньчжурских источниках обнаружил сотрудник Гарварда, казахский ученый Нурлан Кенжеахмет. Он нашел в библиотеках известного университета подтверждающие сведения и диссертацию одного из студентов.

«Выпускник Гарварда Бенджамин Леви очень тесно изучал данные по Китаю, Маньчжурской империи, попал в закрытый архив с очень ценными сведениями. Его работе можно доверять. В ней приведены различные исторические факты, много сведений о казахской степи того времени. И есть информация о прежнем названии территории Усть-Каменогорска», - говорит Нурлан Кенжеахмет.

На Маньчжурских картах 1760 года местность значится как Кенгиртура. Протекала здесь и одноименная речка. Казахстанские историки подтверждают, что факты могут иметь место, так как вдоль современного Иртыша всегда массово селились люди.

Археолог Галина Петенева руководит научными исследованиями в музее-заповеднике Акбаур. Считающийся древней обсерваторией, сейчас комплекс преподносит новые сюрпризы. Последние раскопки показали, что здесь тысячелетиями жили люди, сменялись племена и эпохи.

Галина Петенева, заведующая отделом археологии музея-заповедника Акбаур:

«Акбаур находится в непосредственной близости от Усть-Каменогорска, входит в зону Прииртышья. Потому что это всего 40 километров от города Усть-Каменогорск. И с древних времен эта территория была очень плотно заселена. Конечно, в окрестностях Усть-Каменогорска и сам город. Он, наверняка, стоит тоже на каких-то археологических памятниках. И большой могильник в окрестностях Ахмирово, Меновное. Это эпоха Средневековья».

Между тем, сам Акбаур оказался международной сенсацией. Этим летом там раскопано уже три поселения сакского периода. Найдены больше 3 тысяч фрагментов керамики. Есть неопровержимые доказательства земледельческой деятельности племен.

Руководил экспедицией известный археолог Зейнолла Самашев. Исследования по Кенгиртура тоже могут принести новые открытия, считает ученый.

«О казахских аулах и поселениях близ Усть-Каменогорской крепости имеется масса сведений русских путешественников, военных. И ученых - в частности, Григория Спасского. Но в любом случае надо проверить. Эта информация, конечно же, может оказаться ценной», - отмечает археолог Зейнолла Самашев.

Солидарна с коллегой и историк Жанетта Калимолдина. Она тоже учит своих студентов искать нужные сведения и сопоставлять данные. Ее профиль - как раз топонимика.

«Да, есть такая информация, но чтобы доказать ,нужно еще больше исследовать эту тему», - говорит Жанетта Калимолдина, директор музея культурного наследия и археологии Алтая ВКГУ.

И эти исследования могут удивить. Впрочем, Восточный Казахстан всегда славился своими археологическими находками. Среди них и новый Золотой человек, и принцесса саков, и множество ювелирных украшений, которые поражают воображение даже современных мастеров, настолько тонкая эта работа. Сейчас выставка «Золото Великой степи» покоряет уже западных ценителей в Англии.

