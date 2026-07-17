Экс-депутат Нурторе Жусип: У казахов вполне может появиться свой Илон Маск

Известный общественный деятель Нурторе Жусип считает, что казахстанцам необходимо активнее рассказывать о соотечественниках, добившихся успехов в науке, технологиях и предпринимательстве. По его словам, именно такие примеры способны вдохновить новое поколение. Об этом он заявил в интервью порталу «Адырна», передает корреспондент Kazinform.

О популяризации науки и современных героев

Он отметил, что наряду с изучением пути к успеху таких всемирно известных своими инновациями людей, как Илон Маск, важно широко пропагандировать и граждан самого Казахстана, которые мыслят столь же масштабно и совершают прорывы в науке и технологиях.

По его мнению, «у казахов вполне может появиться свой Илон Маск», но для этого подрастающему поколению нужно как можно чаще рассказывать истории, которые станут для них конкретным жизненным примером.

— Вместе с тем, вопрос не должен ограничиваться только написанием книг. Важно, чтобы такие истории преподносились в интересном формате и широко пропагандировались. В противном случае, даже если будет написан качественный труд, но его прочитает лишь малое количество людей, достичь главной цели будет трудно. Поэтому, наряду с книгами о личностях, добившихся успеха в сфере науки, технологий и предпринимательства, необходимо больше создавать документальных фильмов, сериалов и образовательных проектов, — сказал он.

О дисциплине и тайм-менеджменте

Нурторе Жусип подчеркнул, что главным залогом достижения успеха развитыми государствами являются железная дисциплина и системное использование времени.

— Однако в современном казахском обществе торжества, начинающиеся с опозданием на несколько часов, и собрания, затягивающиеся до полуночи, приводят к пустой трате времени и нарушают биологический ритм человека. Невозможно ожидать продуктивного труда и качественного результата от людей, которые на следующий день выходят на работу невыспавшимися и без полноценного отдыха. Поэтому соблюдение биологических закономерностей и ответственное отношение к здоровью — это один из важнейших шагов ради будущего страны. В сегодняшнюю эпоху глобальной конкуренции страны с передовыми технологиями, такие как Япония, Южная Корея и государства Европы, стремительно мчатся вперед, и они не будут ждать, пока мы наведем порядок в своих делах. Опираясь на казахскую мудрость «Заманың түлкі болса, тазы болып шал» («Если твое время — лиса, будь борзой, чтобы поймать ее»), некоторым молодым людям нужно избавиться от недуга бесцельности и бессонницы. Только та нация, которая ценит время, подчиняется дисциплине и способна гибко действовать в соответствии с веяниями времени, сможет идти в ногу с мировым прогрессом, — говорит Нурторе Жусип.

О пользе чтения книг и примере Президента

Нурторе Жусип также отметил, что ежедневное чтение книг расширяет кругозор и обогащает словарный запас. На вопрос: «Покажите человека, который добился успеха благодаря чтению книг?», он в качестве яркого примера привел Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.