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Истории и сведения о репрессированных собирают в книгу памяти в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
22 Февраля 2023, 09:34
Истории и сведения о репрессированных собирают в книгу памяти в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе региональная комиссия объявила о сборе памятных историй и сведений о репрессированных актюбинцах для внесения в книгу воспоминаний, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

Сдать можно как документы, фотографии репрессированных в 1920-1950 годы, так и истории и статьи о родственниках. Наиболее качественные будут отобраны для включения в книгу воспоминаний о жертвах политрепрессий.

«Региональная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий собирает памятные истории и сведения, документы и фотографии граждан, репрессированных в период с 1920 по 1950 год. Актюбинцы могут представить свои статьи о родственниках и знакомых. Качественно написанные материалы по решению редакционной коллегии будут внесены в Книгу воспоминаний о жертвах политических репрессий», - сообщили в

управлении.

Информация должна соответствовать следующим требованиям: соответствие текста теме, изложение в публицистическом стиле, логическая связность и последовательность событий внутри темы, указание имени человека, географии, учреждения или других дополнительных данных. Качественно написанные материалы можно отправить на электронную почту

aktobesqs21@mail.ru. Адрес проектного офиса: проспект Санкибай батыра, 20а, кабинет 101, тел.: 55-80-17, 8-747-546-35-95.


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