Историей успеха поделилась глава национальной сборной РК по паратхэквандо Мерует Тлебалды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Своей историей успеха на открытии выставки «Вдохновляясь примером» поделилась начальник национальной сборной по паратхэквондо, сотрудник Национального паралимпийского комитета Меруерт Тлебалды. Девушка призвала людей с ограниченными возможностями не опускать руки и стараться реализовать себя в различных сферах деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе открытия выставки состоялась беседа с успешными казахстанскими женщинами, реализовавшими себя в спорте, науке, медицине. Приглашенными гостями вечера стали Ботагоз Каукенова - доктор медицины, биолог, руководительница MedSupport.kz. Меруерт Тлебалды - начальник национальной сборной по паратхэквондо, сотрудник Национального паралимпийского комитета. Асия Ермухамбетова - PhD в химической инженерии, соосновательница и председательница объединения молодых ученых «Young Researchers Alliance».

«Очень приятно быть гостьей на данном мероприятии. У меня много наград и побед, но это не столь интересно, как моя история. Я родилась в Урджаре в Восточно-Казахстанской области. Раньше я стеснялась говорить, но теперь готова это озвучивать. Когда я появилась на свет, моим родителям сказали: «У вас родился ребенок с ДЦП. Она никогда не будет разговаривать, лучше от нее отказаться и жить своей жизнью». Но мои родители ответили, что не оставят своего ребенка. Потом у меня была долгая реабилитация. Как вы видите, я могу разговаривать, ходить. Я окончила школу, КИМЭП, работаю. Я сама себя реализовываю», - поделилась начальник национальной сборной по паратхэквондо.

Меруерт Тлебалды отметила, что через спорт они помогают женщинам и мужчинам показывать, насколько они могут достигать успехов, зарабатывать, реализовывать себя как личности.

«Не нужно жалеть себя и не нужно говорить, что ты инвалид. Надо трудиться и развиваться. Только труд дает плоды. Нужно трудиться, чтобы добиться каких-то результатов. Со стереотипами не нужно бороться. Их нужно принять. Я такая, какая я есть. Меня не изменишь. Я не человек, который кричит о том, что что-то несправедливо. Необходимо стремиться к своей цели, невзирая ни на что. Я была в составе делегации на нескольких паралимпийских играх. Наши спортсменки получили две медали. Я знаю и люблю их. Они реализовали себя как мамы, жены и спортсменки. Мне хочется, чтобы о них знали. В моей команде есть Камила – единственный член команды, остальные мужчины. Она призер чемпионата мира по паратхэквандо. Вместе с ней в прошлом году ездили в Токио. Она была участницей игр», - отметила сотрудница НПК.

Напомним, посольство Королевства Нидерландов в Казахстане и представительство Европейского Союза в Казахстане при поддержке «ООН-Женщины» открыли выставку по случаю Международного женского дня.