23 Мая 2022 02:05

Историческую реконструкцию провели на мемориальном комплексе Кобланды батыра

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На мемориальном комплексе Кобланды батыра в Актюбинской области состоялась историческая реконструкция по мотивам одноименного эпоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кобланды батыр захоронен вблизи села Жиренкопа Кобдинского района, в данном районе есть исторические местности, объекты, связанные с Кобланды батыром. Сохранился «кайрактас» - камень, о который батыр, согласно легенде, точил свою саблю.

По легенде Кобланды батыр - выдающаяся личность, увековеченная в одноименном казахском эпосе. Согласно историческим источникам, батыр жил примерно в 15 веке. Существует 29 вариантов эпоса «Кобланды батыр». По этим данным установлено, что Кобланды батыр участвовал в политических событиях периода Ногайской орды, в походе на город Казань. Кобланды батыр сражался с Алшагыром, потомком Едиге бия в четвертом колене. Погиб батыр от рук сына Алшагыра - Орак-батыра.

На месте захоронения легендарного героя Кобланды батыра был открыт мемориальный комплекс, который стал одним из главных туристических объектов. Мемориал расположен вблизи села Жиренкопа Кобдинского района. Автор - архитектор Бек Ибраев.

Мавзолей не имеет аналогов среди подобного рода строений ХХI века. По форме он напоминает огромный шлем батыра. В 2017 году была начата реконструкция комплекса, годом позже при нем был открыт визит-центр.

В честь 15-летия со дня открытия мавзолея здесь прошло памятное мероприятие с участием акима области, представителей интеллигенции, ученых.

«Подобные мероприятия имеют большое значение в возрождении национального духа. Столетиями сказание о Кобланды батыре передавалось от поколения к поколению. Благородный образ батыра, защищающего родную землю, на протяжении веков был и остается примером для жителей бескрайних степей. Эти знания мы обязаны передавать нашим потомкам», - отметил в своей речи Ондасын Уразалин.

В ходе мероприятия состоялось награждение школьников, победивших в конкурсе на выразительное чтение отрывка из эпоса «Кобланды батыр». Наград удостоены ученица девятого класса Жиренкопинской средней школы Аянат Алдашева, пятиклассница Нуршат Ермекова из школы села Бестау, шестиклассница гимназии имени Исатая Тайманова Адина Абишова и ученик седьмого класса Касоткельской основной школы Ержан Куйшебайулы.



