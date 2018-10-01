Историческую книгу для детей «Ұлы дала» презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для самых маленьких казахстанцев выпустили книгу «Ұлы дала». Теперь юные читатели смогут с ранних лет познакомиться со своими предками и историей Казахстана через красочные истории Ализы Шайх, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня, 13 октября, в Доме дружбы при поддержке Ассамблеи народа Казахстана, фонда Первого Президента РК состоялась презентация детской книги «Ұлы дала». Эта работа историка и матери троих детей Ализы Шайх войдет в число работ, созданных в рамках программы «Рухани жаңғыру».



Автор признается, что с рождением детей она стала искать детские книги, через которые могла бы показать своим детям, какой путь прошел казахский народ. И в долгих поисках поняла, что интересные книги с историей и иллюстрациями есть только для школьников старше 13 лет. Тогда Ализа Шайх решила сама стать автором такой книги.



«Я сама историк и мне было легко рассказать историю о том, что происходило для нашего становления. Но я хотела, чтобы у детей был визуальный ряд, чтобы они понимали, в каком веке именно происходили определенные события, повлиявшие на ход нашей истории. В этой книге есть таймлайн, помогающий читателю понять, в когда образовалось Казахское ханство. Тогда их самопознание будет развиваться в лучшую сторону, так как они будут гордиться своими предками, своей историей и будут стараться внести значимый вклад в становление нашей страны», - говорит она.



Уже выпущено более двух тысяч экземпляров на казахском и русском языках. Автор отмечает, что в скором будущем планируется дополнительный выпуск.



«Книга «Ұлы дала» побывала в моих руках. Я сразу почувствовал запах истории казахов, великой степи. Эта книга не просто так была создана, Ализа вложила в нее свою творческую деятельность. Также еще 42 человека помогали выпустить эту книгу, чтобы родители могли рассказать малышам нашу историю», - говорит председатель Ассамблеи народа в Алматы Казбек Мамсуров.

Сама книга написана легким для восприятия детьми текстом и рассчитана на возраст от 2 до 13 лет.



