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    02:13, 23 Май 2021 | GMT +6

    Историческую драму снимут в Мангистау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Историческую драму по мотивам романа Смагула Елубаева «Ақ Боз үй» снимут в селе Сенек Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.кз.

    Как сообщили в региональном центре общественных коммуникаций (ЦОК), съёмки исторической драмы по мотивам романа «Ақ Боз үй» Смагула Елубаева начнутся в селе Сенек на следующей неделе.

    «Роман заслуженного деятеля Казахстана, писателя, кинодраматурга Смагула Елубаева повествует о голоде 1930-х годов. Он показывает драму казахского народа через историю одной семьи», - сообщили в ЦОК.
    Режиссёром картины выступит Бегарыс Елубаев, снявший фильмы «Оазис» и «Бала ғашық». За ленту «Аңшы бала» он получил приз международного кинофестиваля в Лос-Анджелесе. Главную роль Пахреддина би сыграет Кайрат Кемалов, артист Казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина.
    «Смагул Елубаев прибыл в село Сенек и осмотрел место съёмок. Фильм планируется представить зрителям в марте 2022 года», - добавили в ЦОК.


    Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области


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    Культура История Казахстана Мангистауская область
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