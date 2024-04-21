Историческое «золото» завоевал казахстанец на ЧМ по спортивному программированию

В Луксоре (Египет) завершились финалы чемпионата мира по спортивному программированию 2022 и 2023 годов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

В финале 2023 года в составе команды Harbour Space University (Барселона, Испания) золотую медаль завоевал казахстанец Батыр Сардарбеков. Его команда лидировала по ходу всего турнира и завершила выступление в числе победителей.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поздравил участников турнира с достижением на своем Telegram-канале.

Спортивные программисты из Казахстана участвуют в соревнованиях ICPC уже 20 лет, и впервые участнику из нашей страны удалось добиться исторического достижения - золотой медали. Победа Батыра Сардарбекова даст большой импульс развитию этого интеллектуального вида спорта в Казахстане.

Также в финале 2023 года выступили 4 команды из нашей страны это - Astana IT Университет (г. Астана), Казахстанско-Британский Технический Университет (г. Алматы), Назарбаев Университет (г. Астана), Международный университет информационных технологий (г. Алматы). В упорной борьбе им удалось обойти 54 команды вместе с Национальным Университетом Сингапура и Университетом Мельбурна.

В финале 2022 года выступили команды Международного университета информационных технологий и Astana IT Университета, оставив позади 79 команд в числе которых, такие вузы, как Кембриджский и Вашингтонский университеты.

Пройти региональный отбор, квалификационные стадии и попасть в ряды финалистов самой престижной командной олимпиады по программированию ICPC World Finals – выдающееся достижение казахстанских команд, конкуренция настолько высока, что добраться до финала считается огромным успехом. В состав участников попадают лучшие студенты-программисты планеты, будущие звезды мировой IT-сферы.

С каждым годом количество участников от Казахстана растет, и в этот раз собрано рекордное их количество, превышающее показатели других стран. Развитие спортивного программирования – шаг в сторону роста новых квалифицированных и востребованных специалистов в сфере IT из Казахстана.

Следующей страной, которая примет чемпионат мира по спортивному программированию ICPC World Finals 2024, станет Казахстан. Финал чемпионата пройдет уже в сентябре в Астане.