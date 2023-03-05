Историческое соглашение о защите Мирового океана одобрено после 10 лет переговоров

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Более сотни стран достигли исторического соглашения о защите Мирового океана после 10 лет переговоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

В соответствии с Договором об открытом море к 2030 году, 30% Мирового океана станут охраняемыми территорией, что позволит защитить и восстановить морскую флору и фауну.

Соглашение было достигнуто в эти выходные, после 38 часов переговоров, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Переговоры затянулись на годы из-за разногласий по поводу финансирования и прав на рыбную ловлю.

Последнее международное соглашение по охране океана - Конвенция ООН по морскому праву - было подписано 40 лет назад в 1982 году. В рамках соглашения были закреплены принципы свободы открытого моря, то есть все страны имеют право заниматься рыбной ловлей, судоходством и проводить исследования в международных водах. На данный момент лишь 1,2% этих вод находятся под охраной.

Морская флора и фауна за пределами этих охраняемых территорий подвергаются риску из-за изменения климата, чрезмерного отлова рыбы и судоходства.

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), почти 10% морских биологических видов находятся под угрозой исчезновения.

На новых охраняемых территориях, установленных в новом соглашении, будут наложены ограничения на промысел, судоходство и геологоразведочные работы, когда полезные ископаемые берутся с морского дна на глубине 200 м или более от поверхности.

Экологические группы были обеспокоены тем, что процессы добычи полезных ископаемых могут причинить ущерб местам размножения морских животных, создать шумовое загрязнение и оказаться токсичными для морских обитателей.

Международный орган по морскому дну, который осуществляет надзор за лицензированием, подобной добычи ресурсов, заявил BBC News, что в дальнейшем «любая будущая деятельность на глубоководных участках морского дна будет подчиняться строгим экологическим нормам и надзору, чтобы гарантировать, что она осуществляется устойчиво и ответственно».

Стоит отметить, что в течение 38 часов переговоров, сам процесс не раз был на волоске от провала.

Минна Эппс, директор группы МСОП по защите океанов, отметила, что совместное использование морских генетических ресурсов стало основной проблемой в ходе обсуждения.

Морские генетические ресурсы — это биологический материал растений и животных в океане, который может иметь какую-либо ценность для общества, например, ресурсы могут использоваться для производства фармацевтических препаратов, продуктов питания, а также в промышленных процессах.

Более богатые страны в настоящее время имеют и ресурсы, и финансирование для исследования глубин океана, а более бедные страны хотели бы, чтобы любые найденные ресурсы распределялись поровну.

Доктор Роберт Бласиак, исследователь океана из Стокгольмского университета, заявил, что проблема заключается в том, что сложно оценить стоимость ресурсов, находящихся в океане. Поэтому не совсем ясно, как их можно разделить.

«Если взять большой широкоэкранный телевизор высокой четкости и представить, что на этом гигантском экране работают три или четыре пикселя, то это малая часть и есть наши знания о глубинах океана. Мы зафиксировали около 230 000 биологических видов в океане, но, по некоторым оценкам, их более двух миллионов», - сказал он.

Лора Меллер, участник кампании Greenpeace Nordic по океанам, приветствовала заключение соглашения, которое, по ее словам, «позволит защитить океаны, укрепить устойчивость к изменению климата и защитить жизнь и средства к существованию миллиардов людей».

«Это исторический день для охраны природы и знак того, что в нашем разделенном мире защита природы и людей может одержать верх над геополитикой», — добавила она.

Предстоит огромная работа, прежде чем странам удастся реализовать соглашение.

Лиз Каран, директор группы по управлению океаном Pews Trust, рассказала BBC News: «Это займет некоторое время, соглашение должно вступить в силу. Страны должны ратифицировать его».