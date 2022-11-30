Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Историческое событие произойдет на ЧМ-2022 по футболу

30 Ноября 2022, 09:47
Историческое событие произойдет на ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной, которая будет работать на матче мужского чемпионата мира по футболу в качестве главного арбитра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

Она назначена на матч 3-го тура группового этапа между сборными Германии и Коста-Рики, который пройдёт 1 декабря. Помогать ей будут линейные арбитры мексиканка Карен Диас и бразильянка Неуза Бакк.

Фраппар в 2019 году судила матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», став первой в истории женщиной-арбитром, отработавшей на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд. Также она судила матчи чемпионата Франции и Лиги чемпионов.

Перед последним туром в группе Е лидирует команда Испании (четыре очка), у сборных Японии и Коста‑Рики по три балла, немцы (1) замыкают таблицу.

Фото: AlJazeera






Теги:
Новости по теме
Лаура Альмаганбетова признана чемпионкой Азии по вольной борьбе до 23 лет
Тунис - Франция, Польша - Аргентина – время прямых трансляций матчей ЧМ-2022 по футболу
США выиграли битву с Ираном за выход в плей-офф ЧМ-2022
Читайте также
Лаура Альмаганбетова признана чемпионкой Азии по вольной борьбе до 23 лет
Тунис - Франция, Польша - Аргентина – время прямых трансляций матчей ЧМ-2022 по футболу
США выиграли битву с Ираном за выход в плей-офф ЧМ-2022
ЧМ-2022: победа над Уэльсом позволила Англии возглавить группу «В»
Казахстанский теннисист Евсеев вышел в 1/4 финала парного турнира в Португалии
ЧМ-2022: Сенегал вырвал у Эквадора путевку в плей-офф
Нидерланды победили Катар и выиграли группу «А» чемпионата мира
Против кого сыграют казахстанцы в отборе Кубка Дэвиса
Новости партнеров
Популярное
1 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
2 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
3 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
4 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
5 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции

Лента новостей