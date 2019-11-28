Историческое событие: «Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ФК «Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в пятом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 2-1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Причем победа получилась волевой. «Астана» на правах хозяев поля сразу же понеслась вперед, давая понять, что отсиживаться в обороне на родном стадионе они не собираются. Тем не менее, хозяева быстро потеряли мяч, и манкунианцы тут же перешли в затяжную позиционную атаку. Первый удар со стороны гостей не заставил себя ждать, но на высоте был Ненад Эрич, отбивший довольно плотный удар и не прямо перед собой. Следом голкипер казахстанцев не дал «вывалиться» один на один Джесси Лингарду, который сегодня вышел с капитанской повязкой. Стиль молодежки, приехавшей в Нур-Султан, не сильно отличался от стиля основного состава – англичане перекатывали мяч туда-сюда и выискивали возможности для удара. Таковая не заставила себя ждать и уже на 10-ой минуте капитан «МЮ» Джесси Лингард открыл счет. Пас ему отдал Люк Шоу – гол соорудили единственные представители основы «Юнайтед». Форвард «красных дьяволов» получил мяч перед штрафной и ударил точно в дальний угол ворот. Примечательно, что в тот момент никого не оказалось рядом с априори самым опасным игроком гостей.

Пропущенный мяч картины особо не изменил: гости продолжали больше владеть мячом и выстраивать позиционные атаки. Ближе к экватору тайма наши футболисты упустили прекрасную возможность сравнять счет – это Ротариу справа вывели фактически один на один, но его удар просвистел рядом со штангой. На кураже столичная команда перехватила инициативу и даже на некоторое время прижала гостей к воротам. В эти минуты «Астана» смотрелась весьма и весьма неплохо. Не хватало пока одного – последнего паса и точного завершающего удара. Отличную шанс имел Абзал Бейсбеков, но с выгодной позиции пробил прямо во вратаря. Следом уже Мейсон Гринвуд красиво проскочил защитника астанчан, но также ударил по позиции кипера. До перерыва счет так и не изменился.

Во втором тайме футболисты столичного клуба рванули вперед, да так неожиданно, что кто-то из игроков «МЮ» едва не срезал мяч в свои ворота. Вновь, до гола не хватило самую малость. Был также удар головой в исполнении Ротариу после навеса с далеко не самого перспективного штрафного, но мяч прилетел прямо в руки киперу манкунианцев Ли Гранту. После череды рикошетов в штрафной гостей снаряд прилетел к Ивану Маевскому и после его удара разминулся со штангой самую малость. «Красные дьяволы» ответили своей атакой, в которой по пустым воротам не попал молодой Чонг. После этого сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты, забивают тебе. Причем на помощь атакующим игрокам далеко не в первый раз пришел защитник Дмитрий Шомко. Получив мяч в штрафной, он как заправский нападающий хлестко ударил в дальний угол прямо из-под защитника. Казахстанцы навалились на ворота соперника. В этот момент английский гранд выглядел растерянным. Но им нужно было пользоваться, пока англичане не пришли в себя. И астанчанам это удалось! У молодых футболистов «Манчестера» не выдержали нервы и центральный защитник Бернард срезал мяч в собственные ворота после прострела Антонио Рукавины.

Настала пора и Эричу проявить себя – наш вратарь в прекрасном прыжке отбил опаснейший выстрел Гомеса со штрафного. К слову, Ненад поймал настоящее вдохновение – на 78-ой минуте он вновь в прыжке отбил удар практически в упор. В оставшееся время ничего особо интересного на поле не происходило, матч так и завершился со счетом 2-1 в пользу наших футболистов.