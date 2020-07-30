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Историческое падение экономики Германии зафиксировано во втором квартале

Автор:  
Тимур Дюсекеев
30 Июля 2020, 17:20
Историческое падение экономики Германии зафиксировано во втором квартале

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Экономика Германии из-за пандемии коронавируса в апреле-июне сократилась на 10,1% по сравнению с предыдущим кварталом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на федеральное статистическое ведомство.

«Это наибольшее снижение с тех пор, как в 1970 году начали фиксировать квартальную статистику ВВП Германии», - сообщили в ведомстве.

Падение намного превысило предыдущий худший показатель за всю историю наблюдений – снижение на 4,7% в первом квартале 2009 года во время мирового экономического кризиса.

В годовом исчислении ВВП крупнейшей экономики Европы сократился на 11,7% с апреля по июнь. «Такое значительное падение не наблюдалось даже во время экономического кризиса 2008-2009 годов», - отмечают статистики.

Федеральное статистическое ведомство также сообщает, что во втором квартале текущего года зафиксирован массовый спад экспорта и импорта товаров и услуг, расходов домохозяйств и капиталовложений в машины и оборудование.

Напомним, правительство Германии по итогам первого квартала ожидало худшего экономического спада в ФРГ со времен Второй мировой войны. Прогнозируется падение внутреннего валового продукта на 6,3% в текущем году.


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