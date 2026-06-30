Исторический шаг: Токаев поддержал присоединение партии AMANAT к «Әділет»

Глава государства поблагодарил фракцию и членов партии AMANAT за активную работу.

— Вы на деле демонстрируете пример подлинного патриотизма и гражданской ответственности. На недавнем партийном съезде было принято важнейшее стратегическое решение о присоединении к новой партии «Әділет». Всецело приветствую и поддерживаю этот поистине исторический шаг, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, консолидация всех прогрессивных общественно-политических сил вокруг общенациональных ценностей и целей придаст значимый импульс проводимым в стране глубинным реформам.

— В конечном счете, у всех нас одна цель — создание цивилизованного и передового государства, открывающего путь в светлое будущее для молодого поколения. У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Успешное развитие нашей страны нужно только нам самим. Если мы сможем сплотиться как единая нация, мы покорим любые вершины и достигнем всех намеченных целей. Мы укрепим устои нашей священной Независимости и построим Справедливый, Сильный, Безопасный, Чистый и Передовой Казахстан. Я твердо верю в это! Самоотверженно трудиться на этом пути — сыновний долг каждого гражданина. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие! Пусть будет вечной наша Родина! , — заключил Президент.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему председателю партии AMANAT Ерлану Кошанову за добросовестную, эффективную и полезную работу на этом посту.