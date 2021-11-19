Исторический сериал «Касым-хан»: кастинг пройдет в 24 городах Казахстана
«Как вам известно, кастинг в Алматы стартовал 25 января и продлится до 31 марта. Алматинцы до сих пор активно принимают участие, в первые дни ежедневно мы принимали по 500 человек. Только по почте получили свыше 9000 заявок. Также кастинг был проведен в Талдыкоргане. И теперь наш департамент проведет кастинг в 24 городах Казахстана. В кастинге могут принять участие не только профессиональные актеры, но и все жители», - рассказала кастинг-продюсер проекта Алма Баймуратова.
На главные, второстепенные и эпизодические роли приглашаются все желающие мужчины, женщины и дети в возрасте от 3 до 80 лет.
Кроме того, приветствуются мужчины ростом не менее 180 см.
Требования к участникам - свободное владение казахским языком. Особые требования к женщинам - на кастинг просят приходить без макияжа, татуажа и наращенных ресниц. Все данные о себе можно отправить на почту [email protected].
Напомним, многосерийный исторический кинопроект, который расскажет о жизни одного из самых известных казахских правителей Касым-хане, будет снят киностудией «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК. Художественный руководитель проекта - Метин Гюнай, турецкий режиссер, работающий над сериалом «Воскресший Эртургул».