Исторический сериал «Касым-хан»: кастинг пройдет в 24 городах Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Киностудия «Казахфильм» продолжает проводить кастинг для крупномасштабного исторического сериала под рабочим названием «Касым-хан». попробовать свои силы могут все казахстанцы - кастинг пройдет в более чем 20 городах Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, кастинг в Алматы стартовал 25 января и продлится до 31 марта. Алматинцы до сих пор активно принимают участие, в первые дни ежедневно мы принимали по 500 человек. Только по почте получили свыше 9000 заявок. Также кастинг был проведен в Талдыкоргане. И теперь наш департамент проведет кастинг в 24 городах Казахстана. В кастинге могут принять участие не только профессиональные актеры, но и все жители», - рассказала кастинг-продюсер проекта Алма Баймуратова.

На главные, второстепенные и эпизодические роли приглашаются все желающие мужчины, женщины и дети в возрасте от 3 до 80 лет.

Кроме того, приветствуются мужчины ростом не менее 180 см.

Требования к участникам - свободное владение казахским языком. Особые требования к женщинам - на кастинг просят приходить без макияжа, татуажа и наращенных ресниц. Все данные о себе можно отправить на почту [email protected].

Напомним, многосерийный исторический кинопроект, который расскажет о жизни одного из самых известных казахских правителей Касым-хане, будет снят киностудией «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК. Художественный руководитель проекта - Метин Гюнай, турецкий режиссер, работающий над сериалом «Воскресший Эртургул».