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    00:53, 19 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Исторический сериал «Касым-хан»: кастинг пройдет в 24 городах Казахстана

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Киностудия «Казахфильм» продолжает проводить кастинг для крупномасштабного исторического сериала под рабочим названием «Касым-хан». попробовать свои силы могут все казахстанцы - кастинг пройдет в более чем 20 городах Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова  передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вам известно, кастинг в Алматы стартовал 25 января и продлится до 31 марта. Алматинцы до сих пор активно принимают участие, в первые дни ежедневно мы принимали по 500 человек. Только по почте получили свыше 9000 заявок.  Также кастинг был проведен в Талдыкоргане. И теперь наш департамент проведет кастинг в 24 городах Казахстана. В кастинге могут принять участие не только профессиональные актеры, но и все жители», - рассказала кастинг-продюсер проекта Алма Баймуратова.  

    На главные, второстепенные и эпизодические роли приглашаются все желающие  мужчины, женщины и дети в возрасте от 3 до 80 лет.

    Кроме того, приветствуются мужчины ростом не менее 180 см.

    Требования к участникам - свободное владение казахским языком.  Особые требования к женщинам - на кастинг просят приходить без макияжа,  татуажа и наращенных ресниц. Все данные о себе можно отправить на почту [email protected].

    Напомним, многосерийный исторический кинопроект, который расскажет о жизни одного из самых известных казахских правителей Касым-хане, будет снят киностудией «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК. Художественный руководитель проекта - Метин Гюнай, турецкий режиссер, работающий над сериалом «Воскресший Эртургул». 

     

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