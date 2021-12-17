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Исторический сериал «Домалак ана» выходит на телеэкраны

17 Декабря 2021 16:15
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Исторический сериал «Домалак ана» выходит на телеэкраны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 18:00 выйдет в эфир исторический сериал «Домалак ана» телеканала «Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «РТРК «Казахстан».

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Режиссером 2-серийного телевизионного фильма стал Нуриддин Паттев. Авторы сценария - Бакытжан Кулжабай и Батырхан Дауренбеков. Роль главной героини в определенный период времени сыграли актрисы шымкентского городского театра имени Ж. Шанина Алтын Айнабалаева и театра «Astana Musical» Арайлым Кусаинова, личность Байдибек би воплотил на экране актер Асхат Тишибаев.

Сериал повествует о Нуриле – жене батыра Байдибека Карашаулы, которая отличалась острым умом, за что ее в народе называли Домалақ ана. Фильм рассказывает о жизни Байдибека би, традициях, обычаях и быте казахского народа того времени, о мудрости и провидческом даре Нурилы, которая помогала супругу принимать правильные, но порой непростые решения.

В этом году национальный телеканал «Qazaqstan» при поддержке министерства информации и общественного развития снял сразу 6 исторических сериалов: «Жәңгір хан. Сарай сыры», «Ахмет. Ұлт ұстазы», «Домалақ ана», «Тәшенев. Тайталас», «Қаныш. Қазына», «Мұқағали. Бұл ғасырдан емеспін». Они посвящены таким известным историческим личностям, как Ахмет Байтурсынов, Жумабек Ташенев, Каныш Сатбаев, Мукагали Макатаев, Жангир хан и Домалак ана.


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#Культура   #История Казахстана   #Связь, ТВ, IT  
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