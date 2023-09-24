РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:05, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Исторический рекорд установлен на боксерском турнире Азиады-2023 еще до старта

    спорт
    Фото: Sports.kz

    На Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай) на женском турнире по боксу будет представлено рекордное количество участниц, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Sports.kz.

    В шести весовых категориях выступят 89 спортсменок, что является абсолютным рекордом Азиатских игр за всю историю проведения этих соревнований.

    Напомним, женскую сборную Казахстана на турнире по боксу представят: Назым Кызайбай (51 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Наталья Богданова (66 кг), Валентина Хальзова (75 кг).

    На мужском турнире по боксу в семи весовых категориях выступят 149 спортсменов. Состав сборной Казахстана выглядит так: Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

     

    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!