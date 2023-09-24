Исторический рекорд установлен на боксерском турнире Азиады-2023 еще до старта

На Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай) на женском турнире по боксу будет представлено рекордное количество участниц, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Sports.kz.

В шести весовых категориях выступят 89 спортсменок, что является абсолютным рекордом Азиатских игр за всю историю проведения этих соревнований.

Напомним, женскую сборную Казахстана на турнире по боксу представят: Назым Кызайбай (51 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Наталья Богданова (66 кг), Валентина Хальзова (75 кг).

На мужском турнире по боксу в семи весовых категориях выступят 149 спортсменов. Состав сборной Казахстана выглядит так: Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).