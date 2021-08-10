Исторический прецедент произошел в боксе на Олимпиаде-2020

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Впервые с 1936 года на Летних Олимпийских играх в боксе не был вручен Кубок Вэла Баркера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот приз исторически каждые четыре года вручается самому техничному боксеру Олимпиады, однако в этом году традиция прервалась. На предыдущих Олимпийских играх трофей вручался комиссией AIBA. В этот раз турниром в Токио вместо AIBA руководила Оперативная группа по боксу от имени МОК. Эта организация оказалась не уполномочена вручать Кубок Вэла Баркера.

Отметим, что трофей Вэла Баркера трижды выигрывали боксеры из Казахстана: Серик Сапиев - в 2012 году, Бахтияр Артаев — в 2004 году и Василий Жиров — в 1996 году.