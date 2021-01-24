РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:30, 23 Январь 2021 | GMT +6

    Исторический джекпот в 1 млрд долларов выиграл американец

    None
    None
    МИЧИГАН. КАЗИНФОРМ - В пятницу в США был выигран второй по величине джекпот в истории лотереи Mega Millions. Предполагаемый джекпот в размере 1,0 миллиарда долларов (739,6 миллиона долларов наличными) достался счастливому обладателю билета в Мичигане, передает МИА «Казинформ».

    «Это был единственный билет, который угадал все шесть номеров, выпавших 22 января, - белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой Mega Ball 24. Это 18-й джекпот Mega Millions, выигранный в Мичигане за многие годы; последний приз был разделен с Род-Айлендом 13 октября 2017 года. Мичиган является одним из первых членов-основателей Mega Millions», - говорится на сайте лотереи.
    Организаторы отметили, что данный выигрыш является вторым по величине в истории лотереи. В 2018 году в штате Южная Каролина был продан выигрышный билет на сумму $1,5 млрд. долларов.

    В истории США, по данным Associated Press, выигрыш жителя Мичигана является третьим по величине лотерейным призом.

    «Только два лотерейных приза в США были больше, чем джекпот пятницы. Три билета на джекпот Powerball в размере 1,586 миллиарда долларов были проданы в январе 2016 года, а один выигрышный билет был продан за джекпот Mega Millions в размере 1,537 миллиарда долларов в октябре 2018 года», - пишет агентство.

    По правилам лотереи, победитель может получить свой выигрыш двумя способами: ее выплачивают в течение 30 лет (полный выигрыш) либо производят единовременную выплату (она будет меньше).


    Теги:
    Общество Мировые новости США
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!