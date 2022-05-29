29 Мая 2022 21:00

Историческим зданиям дали вторую жизнь в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе ко дню города завершили капитальный ремонт двух исторических зданий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Завершились работы по обновлению здания театра кукла «Алакай», который был возведен в 1956 году как дом культуры строителей. С тех пор это первый капитальный ремонт. В День защиты детей здесь вновь примут юных зрителей.

«Здание нам дорого в историческом плане как один из духовных центров нашего города и области. Мне очень приятно, что в канун дня города нашим юным актюбинцам сделали такой подарок. Будет возможность соприкоснуться с искусством в обновленном здании с хорошей акустикой», - сказал аким области Ондасын Уразалин, посетив театр.

В рамках капитального ремонта обновлены фасад, кровля, окна и двери. Полностью заменили отопительную систему, произведён демонтаж и монтаж водопроводной и канализационной систем. Также установлены системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения, вентиляционная система, новое музыкальное, световое и звукозаписывающее оборудование. Благоустроена прилегающая территория.

Также был завершен масштабный ремонт бывшего здания областного историко-краеведческого музея в старой части города. В здании с вековой историей после ремонта открылась городская библиотека.

«Ремонт исторического здания - это только начало преобразования библиотеки в современный образовательный культурный центр. Мы хотим, чтобы это был и центр профориентации молодежи, чтобы сюда с охотой приходили жители города для духовного и культурного обогощения, могли здесь собираться в клубах по интересам. Были специалисты, которые говорили, что здание аварийное. Но это здание имеет исторические корни, духовное значение для жителей нашего города, и просто так его бросить, развалить - это для нас, кто здесь родился и вырос, непозволительно. Поэтому приложили максимум усилий, чтобы дать вторую жизнь. Хороший подарок, думаю, для горожан в канун дня города», - отметил Ондасын Уразалин.