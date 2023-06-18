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    21:50, 17 Июнь 2023 | GMT +6

    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Потомки захороненных на кладбище «Талдыколь» людей провели санитарную очистку захоронений. В мероприятии участвовали и сотрудники районного акимата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нуринского района.

    По словам архитектора-исследователя, руководителя платформы городских исследований Fading TSE Темиртаса Искакова, хоронить здесь начали с 1890-х. В 1960-х в связи с преобразованием озера Большой Талдыколь в накопитель-испаритель сточных вод, жителей поселка расселили.

    В этом году захоронениям придадут официальный статус. Об этом сказал аким района Жусуп Жумагулов.

    «Мы понимаем важность придания официального статуса местам погребения. Чтить память предков - наша обязанность. Для решения многолетнего вопроса запустили процесс по определению четких границ исторических захоронений. Топографическая съемка даст нам понять, какие участки надо огородить и привести в порядок. Также после сбора всех данных до конца года места погребения получат официальный статус», - поделился планами Жусуп Жумагулов.

    По словам активистов и потомков, вопрос признания погребений поднимается несколько десятилетий.

    «Проблемой благоустройства территорий и придания статуса этим кладбищам наши аксакалы занимаются больше 20 лет. Этот вопрос волновал и моего отца. Наконец, проблема найдет свое завершение» -, сказал член инициативной группы Актайлак Ыбырай.

    О захоронениях «Талдыколь», «Башан» и «Омар» известно с начала XX века благодаря исследованиям краеведа Леонида Семенова.


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