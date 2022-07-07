7 Июля 2022 18:32

Исторические объекты Бухары внесли в список культурного наследия исламского мира

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Семь исторических объектов Бухары включены в список культурного наследия исламского мира, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия РУ.

По данным ведомства, 3 - 6 июля в городе Рабате (Марокко) состоялась 10-я сессия исламского мира Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), на которой семь исторических памятников, расположенных в Бухаре, были включены в список культурного наследия исламского мира и получили сертификаты.

«Сертификаты, относящиеся к мавзолею Исмаила Самани, комплексам Чор Бакр, Бахауддин Накшбанд, мечети Магоки Аттар, ансамблю Пойи Калон, руинам древнего города Пойкент и медресе Ташсарой, вручил Генеральный директор ICESCO Салим Аль Малик», - сообщило Агентство культурного наследия.

В ведомстве добавили, что включение в список ICESCO этих памятников имеет большое значение для пропаганды богатого культурного наследия республики во всем мире. Агентство намерено организовать международные конференции и практические встречи с участием ученых-исламоведов, а также привлекать международные гранты для сохранения культурного наследия.