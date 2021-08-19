Исторические мозаичные скульптуры восстановили в карагандинском парке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Исторические мозаики в Центральном парке обрели первозданный вид. При финансовой поддержке фонда Нурлана Смагулова восстановлены «Морская сказка» и «Семья». Проект также поддержал акимат Карагандинской области, а инициатором выступил Центр урбанистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата региона.

Эти парковые скульптуры уже давно требовали ремонта. Была нарушена целостность покрытия, пошли трещины по смальте, разрушались пьедесталы, а сквозь блоки прорастали растения.

Перед реставрацией было взято письменное согласие у авторов скульптур. В восстановлении принял участие один из них – Виктор Арент.

Для работы использовалась оригинальная смальта, а также элементы смальты, которые были изготовлены заранее. Также провели капитальный ремонт постаментов. Привели в порядок не только сами скульптуры, но и территории вокруг. Установили фонари, уложили брусчатку, сделали тротуарные дорожки. Также разбили цветочную клумбу, высадили деревья, вокруг всё засеяли газонной травой. Провели автополив.

Рядом растущие деревья тоже привели в порядок – около них сформировали клумбы из бордюрного камня.

У каждой скульптуры установили информационную табличку с QR-кодом.

«Мозаики очень важный объект для карагандинцев как наследие, как память, – говорит художник и руководитель Центра урбанистики Караганды Чингиз Касимов. – Караганда – богатейшая область по количеству и качеству монументального искусства. Нам надо об этом помнить и гордиться. Это то, что делает нас карагандинцами. В скором будущем на сайте Центра урбанистики будет размещена карта по всем мозаикам области с кратким описанием».