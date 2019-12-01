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Исторические моменты независимости: опубликован видеоролик с Елбасы
1 Декабря 2019 11:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях опубликован видеоролик, состоящий из архивных видео с Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Поделился видероликом пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай на своей странице в Twitter.
— inform.kz inform.kz
Напомним, сегодня отмечается День Первого Президента.
Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника послужило событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года: в результате первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич Назарбаев был переизбран на пост Президента Казахской ССР. Праздник отмечается с 2012 года.
Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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