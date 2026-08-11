Историческая веха и прецедент для стран — китайский эксперт о выборах в Курултай

23 августа 2026 года в Казахстане пройдут первые выборы депутатов Курултая по новой Конституции. Это не просто обновление институтов ключевой экономики Центральной Азии, а шаг к укреплению «Справедливого Казахстана». Такое мнение выразила шанхайский эксперт в комментариях собственному корреспонденту агентства Kazinform в Пекине.

Заведующая кафедрой центральноазиатских языков Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Шанхайского университета иностранных языков PhD Гулицзыи Байшань считает, что предстоящие выборы значимы не только как институциональное обновление крупнейшей экономики региона.

— Важнее другое. Страна спустя три десятилетия независимости обращается к собственным цивилизационным ресурсам, модернизируя властную архитектуру при сохранении стабильности. Это ключевой этап построения «Справедливого Казахстана» и ценный прецедент для тех, кто ищет собственные модели политической трансформации, — отметила она.

По словам эксперта, переход к однопалатной системе упрощает законотворчество, ускоряет процедуры и приближает работу представительного органа к запросам граждан. А сам выбор названия «Курултай», по ее мнению, является данью истории и важным элементом укрепления национальной идентичности.

Гулицзыи Байшань подчеркивает, что смешанная избирательная система обеспечит баланс между эффективностью власти и интересами общества. Данная модель гармонично объединяет общенациональные задачи в сфере бизнеса, экологии и социальной политики с решением конкретных проблем на местах.

— Участие всех семи зарегистрированных партий укрепляет многопартийность, а 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью расширяет социальную базу. Онлайн-сервисы, четкие процедуры и приглашение международных наблюдателей, в свою очередь, снижают барьеры участия, повышают репрезентативность и гарантируют высокую прозрачность выборов, — добавила исследователь из Шанхая.

Суть последовательной конституционной реформы, продолжила эксперт, заключается в стратегическом перераспределении полномочий. Курултай приобретает весомые рычаги в сфере экономики, социальной политики и противодействия коррупции, что обеспечивает планомерный переход к обновленной модели парламентского принятия решений.

— Данная модель демонстрирует уникальный пример суверенной модернизации. В отличие от мировой практики, где трансформации часто провоцируются кризисами, Казахстан инициировал реформы из внутренней потребности государства и общества в условиях стабильности и поступательного развития. Такая активная адаптация является редкостью в евразийской политической практике, — подчеркнула она.

Китайский эксперт отметила, что политическая модернизация Казахстана выступает мощным фактором стабильности в Центральной Азии, формирует условия для привлечения долгосрочных инвестиций и создания прочной основы для вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем.

— Обе стороны привержены выбору путей развития согласно своим условиям и уважают политический выбор друг друга. Взаимное уважение является фундаментом прагматического сотрудничества. А обмен опытом между Курултаем и Всекитайским собранием народных представителей мог бы стать дополнительным каналом взаимопонимания, — заключила она.

Ранее эксперт из Кыргызстана отметила, что реформа задает более высокие стандарты парламентской работы и укрепляет роль представительного органа в системе государственного управления.