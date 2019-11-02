Историческая прогулка по Древней Персии. Самый большой караван-сарай в Иране

КАЗВИН. КАЗИНФОРМ - Если все дороги ведут в Рим, то в Иране все пути приводят на центральный базар. Находясь на пересечении транзитных путей, Иран был и остается центром притяжения торговли. Шелковый путь оставил большой отпечаток не только в генетическом коде народа, но и в количестве архитектурных памятников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из наиболее важных исторических сооружений города Казвина является караван-сарай Саадэсальтонэ, который был построен по приказу хана Мохаммадбокэра Саадэсальтонэ Эсфахани. В период правления каджарского шаха Насреддина Бокэрхан был назначен губернатором Казвина. Именно на его плечах была ответственность за строительство дороги между Тегераном и Казвином.





Саадэсальтонэ является самым большим крытым караван-сараем в стране и действующим центром притяжения торговли в городе. В народе караван-сарай называют «Дворцом Саадие» или «дворцом счастья». Площадь архитектурного памятника занимает более 6,2 га. Некоторые источники утверждают, что причиной строительства караван-сарая была развивающаяся торговля между Ираном, Турцией и Россией. Однако в связи с началом первой мировой войны активность на базаре значительно снизилась. Историческое событие привело к тому, что базар наполовину опустел.





Караван-сарай имеет форму здания в здании. В частности, построенные в ряд торговые лавки объединены общей крышей, создавая тем самым широкие внутренние коридоры. Они освещены естественным дневным светом. После полудня солнечные лучи проходят сквозь ромбовидные отверстия в потолке, создавая игру света для фотографов.





Значимым местом с точки зрения сложности постройки является пересечение четырех коридоров. Огромный купол гордо возвеличивается над перекрестком и поражает сложностью орнаментов. Узоры выполнены из мозаичной плитки различных оттенков бирюзового цвета.





Самый широкий купол не имеет ромбовидных отверстий для освещения, однако, солнечные лучи проходят сквозь просеки других полукуполов, расположенных с 4 сторон от основной арки.





В общей сложности, караван-сарай имеет 7 внутренних дворов, площадь самого внушительного из них равна 3073 м2, включая около 1500 м2 свободного пространства. Остальные дворики наполовину свободны, либо засажены зеленью.



Древний караван-сарай, несомненно, был реконструирован, однако, остались те уголки и купола до которых руки талантливых мастеров не дошли. Реставрация финансировалась Организацией реконструкций и реновации Ирана, и проходила под надзором Организации культурного наследия, ремесел и туризма. Следует обратить внимание, что арендаторам помещений категорически запрещено проводить отделочные ремонтные работы на территории собственных павильонов, так как это может нанести, как физический ущерб древнему зданию, так и стилистический вред. Каждый арендатор обязан сохранять ощущение древности и стилистического единства собственного павильона с архитектурным комплексом.





В любое время на территории караван-сарая Саадэсальтонэ можно встретить представителей творческой молодежи. Люди размеренно гуляют по историческому торговому комплексу, посещают классы изобразительного искусства, каллиграфии, работе по дереву и с глиной. Некоторые совершают покупки домашней утвари: ручные ковры, ковры из мехов животных, шторы с традиционными восточными принтами, стеклянные вазы, металлические статуэтки, граммофоны и фотографии города, сделанные более 100 лет назад.

Текст, фото, видео: Даурен Мухамеджанов