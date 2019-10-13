Историческая прогулка по древней Персии. Пятничная мечеть города Казвин

КАЗВИН. КАЗИНФОРМ –В небольшом городке Ирана под названием Казвин находится одна из древнейших мечетей Персии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный религиозный комплекс считается одним из самых больших исторических памятников дошедших до наших времен. Чего только не повидало здание с момента становления. Ранее, до закладки фундамента, на месте мечети располагался древний храм зороастрийцев, принадлежавший периоду Сасанидов. Храм стоял в южной стороне от крыльца мечети.





Дом, который являлся приютом для бедных, странствующих путников, войнов и их господ – богатых торговцев каравана, был построен в 192 году по Хиджре (примечание – исламский календарь) по приказу Харуна аль-Рашида.





В период нашествий войск Чингисхана местные жители использовали мечеть в качестве укрытия. В результате чего, ее южная сторона была разрушена, а восстановление затянулось на несколько лет. При просмотре видео обратите внимание на строительные леса для отделки стен, именно в этой части крыльца находился храм зороастрийцев. На данный момент там проходят ремонтно-отделочные работы.





Площадь древней мечети составляет 3500 м2. Вы можете быть увидеть исторические отпечатки нескольких периодов при изучении внешнего облика здания. Так, большинство веранд было построено в период Сефевидов, но восточная часть сооружения была доработана во время правления Каджаров. Южная часть пятничной мечети была построена в 500 году по Хиджре по приказу амира Хамортош-ибн Абдуллы Амоди, советника сельджукского султана.





Лазурный купол и два минарета выполнены в традиционном иранском стиле. В частности, поверхность купола обработана ультрамарином, а минареты украшены мозайчатой плиткой. Надписи на стенах были выполнены в 5 рядов с использованием каллиграфических стилей: «насх», «сольс» и «куфэ».





На сегодня мечеть имеет две входные двери. Однако ранее было по 4 двери с каждой стороны света. Наличие множества дверей у мечети быо упомянуто в книге «Аль-тадвин фи ахбар Казвин» писателем-историком Абдулкаримом Рафии.





Парадный вход на территорию соборного комплекса расположен в восточной части, со стороны улицы Сэпах.





Он имеет величественные двухуровневые врата о датах постройки которых ничего неизвестно. Так, по некоторым архивным данным, врата несколько раз подвергались ремонту архитектором М.Садэки в 1192 году по лунному календарю. Позже, в 1251 году, по приказу Алинаки Реза, сына каджарского шаха Фатх-Али, входной компекс был доремонтирован.





Дополнительная дверь стоит в северо-западном крыле. На подходе к ней можно увидеть большой традиционный дом с двумя мастерскими. Одна ориентирована на производство ручных изделий из дерева, в другой обучают работе со стеклом.





После входного сооружения необходимо пройти через узкий двор, внутри которого располагаются места для совершения ритуального обряда омовения.

Южная сторона комплекса имеет самый величественный вид. падишах Аббас II спонсировал строительство, которое успешно завершилось к 1039 году. Раньше в центре южной стены располагался алтарь, сделанный из полированного мраморного камня. Центр алтаря был выполнен из настолько тонкого мрамора, что солнечные лучи могли проходить через него.





Северная стена религиозного комплекса имеет два высоких минарета, украшенных мозайчатой плиткой всех тонов голубого цвета. С долей большей вероятности возведение северной стены происходило в период сефевидского шаха Тахмаспа I. В связи с исчезновением рукописей того периода, утверждать на 100% нельзя.





Автор, фото, видео: Даурен Мухамеджанов