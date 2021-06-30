Истоки коррупции зарождаются в неверно расставленных акцентах воспитания – Олжас Бектенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Истоки коррупции зарождаются не только и не столько в общественных отношениях, складывающихся между гражданами и властью, а в первую очередь в недостатках и неверно расставленных акцентах воспитания. Таким мнением поделился первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает МИА «Казинформ».

«В истории немало примеров, когда «вирус» коррупции парализовывал развитие целых государств. Коррупция является проявлением низменных качеств характера человека – тщеславия, алчности, зависти, эгоизма, лживости, лицемерия и других.

Истоки коррупции зарождаются не только и не столько в общественных отношениях, складывающихся между гражданами и властью, а в первую очередь в недостатках и неверно расставленных акцентах воспитания. С этой точки зрения очень важно с детства воспитать человека в духе патриотизма, добропорядочности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции.

Эти принципы берут свои корни в первую очередь в семье, через воспитание путем разграничения добра и зла. В этом свете важным в формировании антикоррупционного поведения и нулевой терпимости к противоправному поведению выступает институт семьи и женщина как хранительница домашнего очага», - говорит О. Бектенов.

Мировой опыт

Ряд международных исследований, проведенных в разные годы, показывает, что в целом женщины менее склонны к правонарушениям, поскольку они более прагматично оценивают возможные последствия своих действий, как для себя, своих детей, так и для семьи в целом.

«Исследования, проведенные Всемирным банком в 150 странах Европы, Африки и Азии и американскими экономистами в 17 странах Европы, показали, что на снижение уровня коррупции в стране влияет более высокое представительство женщин в политике.

К аналогичным выводам пришли и норвежские исследователи, которыми отмечено, что женщины способны систематически сдерживать коррупцию в случае широкого представительства в законодательных органах и на других политических позициях (Are men and women equally corrupt? www.u4.no).

В подтверждение данной гипотезы перуанские власти в 2007 году в качестве эксперимента дополнительно привлекли на полицейскую службу более 2,5 тысяч женщин, после чего в органах правопорядка резко сократилось взяточничество. Примечательно также, что в странах с самым низким уровнем коррупции наблюдается более высокое представительство женщин на политических должностях», - поясняет спикер.

Ситуация в нашей стране

«Несмотря на то, что в Казахстане в рамках реализации Концепции семейной и гендерной политики достигнут сравнительный паритет представительства женщин как на госслужбе в целом (55,5%), так и на политических должностях (39,8%), за последние годы доля женщин, осужденных по делам Антикоррупционной службы среди общего количества осужденных составила всего 18% (2017 – 154, 2018 – 158, 2019 – 114, 2020 – 141, 3 месяцев 2021 – 20).

Таким образом, независимые исследования и правовая статистика свидетельствуют о меньшей склонности женщин к совершению коррупционных правонарушений.

В то же время важно сказать о существенном влиянии женщин и семьи на принятие решений мужчинами. Безусловно, каждый несет персональную ответственность за свои деяния, однако, почти за любым коррупционным фактом стоят меркантильные мотивы третьих лиц, в том числе близкого окружения», - резюмирует председатель Агентства РК по противодействию коррупции.

Получение незаконных благ происходит преимущественно по требованию членов семьи либо с их молчаливого согласия. Образ жизни государственного служащего, живущего по средствам, всегда находится в центре внимания его близких. В связи с чем создаются условия, когда патриархальные отношения питают коррупцию, а коррупция кормит непомерные аппетиты семьи.

Служение совести

Как проповедовал великий Шакарим: «Не будьте рабом своего поведения, ваш человеческий долг – служить своей совести».

Если говорить о государственных интересах, то успех модернизации Казахстана напрямую зависит от раннего восприятия подрастающим поколением пропагандируемой идеологии, стереотипов поведения, духовных ценностей. Одним из главных направлений при этом должно стать воспитание молодого поколения в духе нетерпимости к любым проявлениям коррупции.

«Осознавая важность воспитательного процесса в глубинной превенции коррупции, Агентство совместно с Министерством образования и науки, другими госорганами, общественностью проводятся совместные мероприятия, нацеленные на формирование культуры добропорядочности среди учащихся, студентов, педагогов и преподавателей.

При этом, конечно, первостепенную роль в воспитании и развитии личности ребенка играет семья. Дальнейшее расширение прав и возможностей женщин, развитие семейной и гендерной политики будет способствовать снижению рисков коррупции, а также усилит превентивный потенциал института семьи в предупреждении коррупционных предпосылок», - заключил О. Бектенов.