Источники заражения COVID-19 в Атырауской области назвал главсанврач региона

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Вследствие частых посещений жителями празднеств и поминок заболеваемость в регионе выросла на 9%. Об этом заявил главный государственный санитарный врач области Мадениет Танауов на заседании под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областную службу коммуникаций.

Мадениет Танауов в процентных показателях представил источники заражения коронавирусом в регионе. Так, по находившимся в близком контакте с больными этот показатель составляет 22,5%, по заражению в общественном транспорте – 7,2%, вследствие посещения мест скопления людей – 26,9%, по работающим в вахтовых поселках и по месту жительства – 43%.

«С начала года проведено 6546 рейдовых проверок с охватом 27296 объектов. По области мониторинговыми группами выявлено 213 правонарушений. В марте по 64 выявленным правонарушениям на объекты малого и среднего бизнеса и физические лица наложено 49 штрафов на сумму 3 млн 853 тысячи тенге. В этом месяце вследствие частого участия людей в семейных мероприятиях заболеваемость выросла с 18% до 26,9%», - заявил главный государственный санитарный врач области Мадениет Танауов.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов заслушал сообщения акимов районов о положении дел с распространением коронавируса.

«Ситуацию нужно держать под личным контролем. Поручаю при необходимости усилить меры предосторожности в соответствии с утвержденным алгоритмом. Конечно, мы понимаем необходимость работы производств, предприятий, бизнеса. Тем не менее, все должны помнить, что здоровье человека является главным приоритетом. Мониторинговые группы обязаны разъяснять это населению»,- подчеркнул М.Досмухамбетов.