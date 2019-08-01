Источник заражения сибирской язвой ищут в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана начало расследования по факту заражения сибирской язвой двух человек в Сабирабаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Тrend.

Как сообщили в агентстве, из Центра гигиены и эпидемиологии Сабирабадского района министерства здравоохранения поступило письмо о том, что 25 июля в инфекционный отдел центральной районной больницы поступили жители района Гейдаров Малик Алыш оглу и Гафаров Тофиг Гейбат оглу. По подозрению в заражении сибирской язвой анализы больных были отправлены в Имишлинскую районную противочумную станцию. Безотлагательно была создана исследовательская группа из специалистов агентства, и командирована на место происшествия.

Группа проанализировала информацию, оформила анамнез, провела клинические исследования на хозяйственных участках и местах содержания скота, принадлежащего больным. Было установлено, что домашний скот не является источником инфекции.

Сотрудниками агентства также был проведен осмотр пункта забоя скота, принадлежащего брату одного из зараженных. Были взяты соответствующие образцы и переданы в лабораторию АПБ.

По итогам расследования, в скотоводческом хозяйстве не было выявлено фактов заражения сибирской язвой.

В настоящее время специалистами агентства продолжаются лабораторные исследования с целью установления источника заражения.