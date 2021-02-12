Истекающего кровью мужчину спас полицейский в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области полицейский оперативно доставил в медицинское учреждение мужчину, получившего серьезную травму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

28 января с пенсионером Александром Нагаевым произошел несчастный случай. Мужчина, ремонтируя машину в гараже, травмировал палец. Возникло сильное кровотечение. Пенсионер замотал рану тряпкой и вышел к трассе, надеясь, что проезжие водители подбросят его до ближайшего травпункта. Ему требовалась срочная медицинская помощь – травмированный палец сильно кровоточил.

«Голосовал в течение получаса. За это время мимо меня проехало 20-25 машин, но никто не остановился. Вдруг один автомобиль затормозил. Смотрю, за рулем сотрудник полиции. Уже потом узнал, что это был участковый Асхат Касенов. Тогда он не представлялся, а первым делом спросил, что со мной случилось. Я объяснил, что случайно сильно поранил руку и надо показаться медикам. Полицейский тут же посадил меня в свою машину и привез в травпункт. Там медики сделали мне перевязку. Потом я позвонил своему спасителю и поблагодарил его. Мне приятно, что полицейские нашей республики достойно несут службу. И пусть другие равняются на них. Желаю ему доброго здоровья, хорошей службы!» – сказал Александр Нагаев в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

На данное видео обратили внимание землячки пострадавшего, жительницы станции Нура – Б.Хасенова, А.Линова и И. Рябова. Женщины написали письмо на имя начальника УП Бухар-Жырауского района Виталия Штыбина, в котором поблагодарили участкового инспектора полиции Асхата Касенова за помощь, оказанную их соседу и земляку, пенсионеру А.Нагаеву.