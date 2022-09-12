Истекает срок представления декларации в рамках всеобщего декларирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего четыре дня осталось до окончания срока представления налоговой декларации в рамках внедрения всеобщего декларирования. Однако на сегодня декларацию еще не представили более 85 тыс. человек. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

«Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить электронно в орган государственных доходов по месту жительства в срок не позднее 15 сентября 2022 года. Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий: лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг», - пояснили в комитете.

По данным ведомства, лица, представившие в 2021 году «входную» декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00), в 2022 году должны представить декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00). Это также касается лиц, уволенных с государственной службы и лиц, вышедших из категории граждан, обязанных представить декларацию.

Также в КГД напомнили, что если налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением.

При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере пятнадцати МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге.