Истекает срок представления декларации в рамках всеобщего декларирования в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего 7 дней осталось до окончания срока представления декларации об активах и обязательствах физического лица. В электронном виде декларацию нужно представить не позднее15 сентября текущего года. Об этом напомнили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

С 1 января 2021 года начался первый этап введения в стране всеобщего декларирования. Внедрение всеобщего декларирования определено в четыре этапа.

«На первом этапе (с 1 января 2021 года) обязательства по представлению декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) возникли у лиц, занимающих ответственную государственную должность, и их супругов; лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и приравненных к ним, а также их супругов; лиц, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан «О выборах в Республики Казахстан» и Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг», - сообщили в КГД.

Срок представления деклараций первого этапа всеобщего декларирования на бумажном носителе истёк 15 июля 2021 года, в электронном виде истекает 15 сентября 2021 года.

Декларацию об активах и обязательствах можно представить в электронном виде через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Портал «электронного правительства» (egov.kz), а также через мобильные приложения «e-Salyq Azamat» и «eGov mobile».

«В случае возникновения вопросов по декларированию активов можно обратиться в органы государственных доходов, либо в Контакт-центр по номеру 1414, добавочный номер 3», - отметили в КГД.

Также, подробную информацию можно получить на официальном сайте КГД МФ РК (kgd.gov.kz) в разделе «Всеобщее декларирование».

В случае непредставления декларации об активах и обязательствах в установленный срок, предусмотрена административная ответственность. За первое такое нарушение влечет предупреждение, если после этого нарушение совершено повторно в течение года - влечет штраф в размере 15 МРП.

Также предусмотрена административная ответственность за представление неполных, недостоверных сведений в декларации. Если такое нарушение совершено впервые и не влечет начисление налогов, тоЕсли такое нарушение совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания -