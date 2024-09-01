Исследователи считают Джучи основателем единого казахского ханства – Сабит Жамбек

Исследователи рассматривают хана Джучи (Жошы), как личность, заложившую основу единого Казахского ханства. Имя Джучи хана, предка всех казахских ханов и султанов, оставившего неизгладимый след в истории казахов и благородных и доблестных потомков, должно почитаться в нашей истории. Об этом в беседе с корреспондентом агентства Kazinform заявил профессор Кокшетауского университета имени Ш.Уалиханова Сабит Жамбек.

По словам ученого, одна из выдающихся фигур в истории казахов — хан Джучи. Он стоял у истоков протоказахского государства. Джучи был старшим из четырех сыновей Чингисхана, рожденных его старшей женой Борте, происходившей из рода конырат. Борте родила Джучи, Шагатая, Угедея, Толе — прославленных, достойных ханских сыновей. Джучи — основатель улуса, называемого его именем, созданного в казахскй степи после походов Чингисхана. Джучи был храбрым и упорным человеком своей эпохи. Во всех походах своего отца он проявил себя, как храбрый батыр, очень талантливый крупный военачальник. Джучи руководил западными походами грозного кагана, подчинил многочисленные племена Южной Сибири, Алтая, Джунгарской степи и Восточного Туркестана, захватил Семиречье.

В 1211–1215 годах Джучи принял участие в завоевательном походе на Китай. В 1218 году Джучи во главе предоставленных ему многочисленных туменов вступил в сражение с 60-тысячным войском Хорезмшаха в Иргизской степи и, несмотря на неравенство сил, особо отличился своим полководческим талантом. В открытом сражении войско Хорезмшаха потерпело поражение и отошло на свою территорию. Войско, возглавляемое Джучи, после этого покорило города Отырар, Сыганак, Узкент, Баршынкент, Аспас, Жанакент, а через год овладело Хорезмом и Туркестанским регионом.

Весной следующего года, по призыву Чингисхана, Джучи принял участие в курултае, прошедшем на равнине Куланбасы, между Сайрамом и Таласом. Когда создавший огромную империю Чингисхан делил захваченные земли между сыновьями, Джучи достались земли от Иртыша до середины Уральских гор. Ставка Джучи располагалась на берегу Иртыша.

О том, что Джучи стоял у истоков казахской государственности С. Г. Кляшторный и Т. И. Султанов пишут так:

«Удел Старшего сына Чингисхана, Джучи, по словам Джувайн, занимал обширные земли к западу от Иртыша и от границ Каялыка (в Семиречье) и Хорезма до мест Саксин и Булгар, вплоть до тех пределов, куда доходили копыта татарских коней. Таким образом территория Казахстана вошла в состав трех монгольских улусов: большая часть — степные просторы севера страны и вся местность от верховьев Иртыша к озеру Ала-Коль и дальше на запад к Или и Сыр-Дарье входила в состав улуса Джучи, Южный и Юго-Восточный Казахстан — в улус Чагатая, а северо-восточные земли — в улус Угедея. Для нашей темы наибольший интерес представляет улус Джучи, поскольку именно на этой территории складывалась и развивалась собственно казахская государственность».

Джучи создал на обширной территории от Иртыша до Атырау Великий улус Дешт-и-Кыпшак, который позднее стал основой Синей Орды (Кок Орда). Шагатай правил землями Средней Азии.

Ученый-литературовед Турсын Журтбай, изучающий историю нашей страны, показывает роль Джучи в создании казахской государственности следующими словами: «Как бы там ни было, Джучи отделился от государства Чингисхана и приступил к созданию независимого, самостоятельного государства, объединяя тюркоязычные племена Дешт-и-Кыпшака. Это был улус, включающий современные казахские земли. Поэтому исследователи единодушно оценивают Джучи, как человека, заложившего основы единого казахского ханства».

— В целом, изучая жизненный путь Джучи, из сохранившихся рассказов и трудов исследователей мы замечаем, что между ним и его отцом Чингисханом было много противоречий. Это отчетливо видно в легендах и трудах историков, касающихся смерти Джучи. Историк Жузбани писал: «Когда Джучи увидел земли кыпшаков, их реки и чистый воздух, он понял, что в мире нет земли лучше, нет чище воздуха, прозрачнее воды, и так полюбил кыпшаков, что решил остаться здесь и избавить этот народ от смут. Он сказал своим единомышленникам: „Чингис каган, наверное, выжил из ума, потому, что разорил столько земель, истребил столько людей. Поэтому, я во время охоты, наверное, убью своего отца и заключу союз с мусульманами“. Об этом узнал Шагатай и сообщил отцу, который приказал отравить Джучи, — говорит Сабит Жамбек.

По его словам, в рассказах о доблестном Джучи говорится и такое, что он не принимал участия в курултае, который провел его отец Чингисхан с другими сыновьями. В то же время Турсын Журтбай пишет о противоречиях между Чингисханом и Джучи, о мировоззрении Джучи, его отношении к кыпшакским племенам, интересах и целях:

«Были определенные причины, почему Джучи не принял участие в курултае, не побоявшись гнева грозного кагана, почему он обособился. Мать храброго, могучего, умного и образованного Джучи, Борте была из рода конырат и забеременела своим первенцем, находясь в плену у племени меркит. Хотя Чингисхан не отказался от чужого ребенка, чтобы испытать его, он отправлял сына воевать то против меркитов, то против найманов и кереев, а затем против кыпшаков. Выполняя волю кагана, Джучи не жалел себя, всегда добивался победы. Поэтому строгий отец не причинял ему вреда, жалея Борте, мать еще троих своих сыновей. Когда Джучи возмужал и начал сам принимать решения, он выступал против кровопролития, не истреблял покоренные народы, не разрушал городов, а подчинял их убеждением. Сам он стремился к знанию. Но Чингис вместо книги вручил ему щит, вместо пера саблю».

— Среди казахов распространялись различные истории о гибели Джучи. Если в одной из них рассказывается, что Джучи был убит раненным куланом во время охоты, то в другой говорится, что он погиб, упав с коня. Еще в одной истории сообщается, что Чингисхан убил своего сына, отправив специальных убийц, которые сломали Джучи позвоночник. Писатель и ученый Мухтар Магауин пишет об этом так: «Старший сын Чингисхана Джучи погиб на охоте. Его могила находится на берегу реки Кенгир на территории Карагандинской области. До сих пор домбристы исполняют кюй под названием «Хромой кулан, Жошы хан», которым Кет-Буга уведомил о смерти Джучи. Согласно родословной казахов, один из родов племени найман Балталы — потомки Кет-Буга. В народном эпосе Кет-Буга упоминается как «мудрый аксакал». Такую легенду можно встретить и в историческом труде, написанном в ХV веке на фарси — «Шаджарат аль-атрак» (родословная тюрков)», — добавил профессор.

С.Жамбек также отметил, что Кет-Буга, который сообщил Чингисхану о смерти Джучи, в этом труде называют еще «Великим сказителем», а иногда «Отцом сказителей». Содержание всех этих легенд одинаковое.

- Как бы то ни было, ясно, что Джучи хан умер в казахской степи, в местности Улытау. Доказательством этому служит то, что старый мазар Джучи до сих пор стоит на левом берегу реки Кенгир на расстоянии около 45 километров от города Жезказгана. Имя хана Джучи, предка всех казахских ханов и султанов, оставившего неизгладимый след в истории казахов, оставившего благородных и доблестных потомков, должно особо почитаться в нашей истории, — заключил Сабит Жамбек.

Напомним, Глава государства на Международном туристическом форуме «Улытау — 2019» говорил о необходимости, что нужно обязательно увековечить имя хана Джучи.

В этом году исполнилось 800 лет с момента образования Улуса Джучи. На прошлой неделе Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Улытау посетил историко-культурный комплекс «Жошы хан», построенный в 2021 году по поручению Главы государства.