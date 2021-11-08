Исследования в сфере медиа могут законодательно закрепить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев не исключил введение в Закон о СМИ принципов проведения медиа-замеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изучаем международный опыт по медиаизмерению. Нам важно, чтобы медиа-замеры в Казахстане проводились с использованием новых технологий, чтобы выборка участников была немаленькой и соответствовала бы среднему уровню социологических замеров, чтобы результаты измерения были доступны онлайн и чтобы медиаизмерение проводилось не только в городах, но и по всему Казахстану», - сказал Кемелбек Ойшыбаев на конференции по обсуждению законодательного развития сферы СМИ.

По его словам, необходимо прозрачное медиаизмерение в интернет-пространстве.

«Пока мы четко не определили, нужно ли принципы работы в области медиаизмерения отражать в законодательстве, но этот вопрос мы изучаем. При необходимости готовы рассмотреть внедрение некоторых принципов в законодательство», - заключил вице-министр.

Напомним, сегодня в столице началась конференция с участием международных экспертов касательно законодательного развития сферы СМИ.