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Исследования в России доказали наличие высокого уровня антител спустя год после «Спутника V»

17 Февраля 2022 14:37
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Исследования в России доказали наличие высокого уровня антител спустя год после «Спутника V»

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Предварительные результаты дополнительного исследования вакцины «Спутник V» показали, что у вакцинированных добровольцев сохранился достаточно высокий уровень антител спустя год после ввода первой дозы препарата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на официальном сайте мэра отметила, что в декабре 2021 года было решено продлить исследование «Спутника V», чтобы дополнительно оценить иммуногенность и безопасность препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показали наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех привитых добровольцев после вакцинации на момент проведения дописследования.

По ее словам, сейчас есть результаты по 1 323 участникам из 3 тысяч - это выборка из 44% добровольцев, из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что является достаточно высоким показателем.

В материале уточняется, что добровольцев, которым предложили поучаствовать в дополнительном исследовании, выбрали случайным образом на базе 19 поликлиник - центров по проведению клинического исследования «Спутника V». Им ввели саму вакцину, а не плацебо. Первый компонент они должны были получить год назад или на месяц позже, или раньше. Добровольцам предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности - способности выработки антител против вируса.

BAU - единица измерения связывающих антител. Всемирная организация здравоохранения утвердила использование такого международного стандарта измерения летом 2021 года.


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#Россия   #Коронавирус в мире  
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