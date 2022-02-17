Исследования в России доказали наличие высокого уровня антител спустя год после «Спутника V»

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Предварительные результаты дополнительного исследования вакцины «Спутник V» показали, что у вакцинированных добровольцев сохранился достаточно высокий уровень антител спустя год после ввода первой дозы препарата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на официальном сайте мэра отметила, что в декабре 2021 года было решено продлить исследование «Спутника V», чтобы дополнительно оценить иммуногенность и безопасность препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показали наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех привитых добровольцев после вакцинации на момент проведения дописследования.

По ее словам, сейчас есть результаты по 1 323 участникам из 3 тысяч - это выборка из 44% добровольцев, из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что является достаточно высоким показателем.

В материале уточняется, что добровольцев, которым предложили поучаствовать в дополнительном исследовании, выбрали случайным образом на базе 19 поликлиник - центров по проведению клинического исследования «Спутника V». Им ввели саму вакцину, а не плацебо. Первый компонент они должны были получить год назад или на месяц позже, или раньше. Добровольцам предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности - способности выработки антител против вируса.

BAU - единица измерения связывающих антител. Всемирная организация здравоохранения утвердила использование такого международного стандарта измерения летом 2021 года.