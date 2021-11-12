Исследования показали – вакцинация детей безопасна и эффективна – Алмаз Шарман

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для формирования в Алматы коллективного иммунитета против коронавируса президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман рекомендует пройти ревакцинацию, а также привиться подросткам. Об этом он сообщил на площадке в РСК Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны понимать, что дети наиболее мобильная часть общества, они общаются как со взрослыми, так и со сверстниками, посещают школы и четко ясно, что дети являются переносчиками этой инфекции. Поэтому во многих странах приняли решение о вакцинации детей. Клинические исследования, проведенные на более 2 000 детях, показали, что вакцина Pfizer безопасна и эффективна», - заверил А. Шарман.

Спикер отметил, что не все прививки формируют иммунитет на всю жизнь, от некоторых инфекций нужно прививаться каждые пять, десять лет, от других, как, например, от гриппа – ежегодно. Это и есть ревакцинация.

«Со временем эффект от вакцины ослабевает, кроме того, регулярно появляются новые штаммы коронавируса. Повторная прививка позволяет сформировать достаточный уровень антител для защиты от всех штаммов новой коронавирусной инфекции. Буквально недавно в Израиле было проведено крупномасштабное исследование, которое показало, что во всех возрастных группах среди прошедших вакцинацию, особенно у лиц пожилого возраста, иммунный ответ был со временем снижен. Так что имеется научное обоснование, которое рекомендует ревакцинацию через шесть месяцев после вакцинации», - сообщил А. Шарман.

Алмаз Шарман отметил, что многие ученые рекомендуют провести перекрестную ревакцинацию, то есть получить третью прививку уже другим препаратом, но это не принципиально.

«Минздрав на самом деле рассматривает смешивание вакцин как один из вариантов. Никто не исключает, что можно ревакцинироваться той же вакциной. Тем не менее, я считаю, что смешивание различных типов вакцин было бы более эффективным. Каких-либо противопоказаний при смешивании нет», - говорит ученый.