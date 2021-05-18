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Исследование: все больше людей умирает от чрезмерной рабочей нагрузки

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Мая 2021, 09:12
Исследование: все больше людей умирает от чрезмерной рабочей нагрузки

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Продолжительный рабочий день приводит к инсультам и болезням сердца и становится причиной смерти сотен тысяч человек в год. В новом совместном исследовании двух ведущих учреждений ООН говорится о том, что переработка стала наиболее важным фактором риска профессиональных заболеваний. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Центр новостей ООН.

Исследование, опубликованное в журнале Environment International , было проведено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международной организацией труда (МОТ). Это первая попытка глобального анализа смертности и заболеваемости, вызванных чрезмерной продолжительностью рабочего дня.

Оказалось, что, например, в 2016 году от инсульта и ишемической болезни сердца умерли 745 000 – все они работали не меньше 55-ти часов в неделю. Этот показатель – на 29 процентов больше, чем в 2000 году. При этом число людей, работающих сверхурочно, только растет и в настоящее время составляет 9 процентов населения мира.

Между тем, авторы исследования выяснили, что при трудовой нагрузке в 55 или более часов в неделю по сравнению с рабочей неделей в 35-40 часов риск инсульта повышается примерно на 35 процентов, а риск ишемической болезни сердца – на 17 процентов.

Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа

Новый анализ проводится в связи с тем, что пандемия COVID-19 привлекла внимание к проблеме организации рабочего времени.

«Пандемия COVID-19 существенно изменила то, как работают многие люди, – сказал генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. – Удаленная работа стала нормой во многих отраслях, зачастую стирая границы между домом и работой. Кроме того, многие предприятия были вынуждены свернуть или полностью прекратить работу, чтобы сэкономить деньги, а людям, которые все еще получают зарплату, в конечном итоге приходится работать дольше».

Как отмечают эксперты, мужчины умирают от последствий переработки чаще, чем женщины – на них приходится 72 процента всех смертельных случаев, связанных с работой. Причем чрезмерная рабочая нагрузка сказывается, как правило, в более старшем возрасте. К примеру, большинство смертей зарегистрировано среди людей в возрасте 60 - 79 лет, которые работали более 55 часов в неделю, когда им было от 45 до 74 лет. Выяснилось также, что среди тех, кто расплачивается своим здоровьем за продолжительный труд, самую большую часть составляют жители региона Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии.

Смерть от переутомления – почему в японском языке появилось слово «кароси»?

«Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа, – утверждает глава ВОЗ д-р Тедрос. – Правительства, работодатели и работники должны объединить усилия и согласовать определенные ограничения, которые позволят защитить здоровье людей».

Работа по 55 или более часов в неделю – серьезная опасность для здоровья

По оценкам, общее бремя болезней примерно на одну треть обусловлено сверхурочной работой, и этот фактор признан наиболее важным фактором риска профессиональных заболеваний.

«Работа по 55 или более часов в неделю – серьезная опасность для здоровья, – отметила директор департамента по проблемам окружающей среды, изменения климата и здоровья Всемирной организации здравоохранения д-р Мария Нейра. – Настал момент, когда мы – правительства, работодатели и работники должны осознать, что продолжительный рабочий день может привести к преждевременной смерти».

Авторы доклада выносят целый ряд рекомендаций, которые позволят избежать заболеваний и смерти, связанных с чрезмерной продолжительностью рабочего времени. По их мнению, важную роль могут сыграть законы, постановления и правила, запрещающие обязательную сверхурочную работу и ограничивающие максимальную продолжительность рабочего времени. Ограничения на продолжительность рабочего дня и более гибкие условия работы должны быть включены в двусторонние или коллективные договоры между работодателями и профсоюзами.


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