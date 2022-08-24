РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:00, 24 Август 2022 | GMT +6

    Исследование вакцины Pfizer/BioNTech на детях показало свою эффективность

    None
    None
    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Согласно исследованию производителей вакцин против коронавируса, Pfizer/BioNTech обеспечивает 73,2% защиту для маленьких детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

    Генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Сахин сообщил, что три дозы по три микрограмма каждая обеспечивают младенцам высокий уровень сопротивления вирусу.

    Немецкий разработчик вакцин BioNTech и его американский партнер Pfizer также разрабатывают двухвалентную вакцину для этой возрастной группы, которая адаптирована к текущим вариантам Omicron BA.4 / BA.5.

    Компании подали заявку в управление по контролю за продуктами и лекарствами США на срочное одобрение их адаптированной вакцины для детей. Между тем, ожидается, что подача заявок компаниями в Европейское агентство по лекарственным средствам будет завершена в ближайшие несколько дней.

    Постоянная комиссия Германии по вакцинации (STIKO) в настоящее время рекомендует вакцинацию против COVID-19 только детям старше пяти лет. В возрастной группе до 11 лет здоровые дети должны получать одну дозу, в то время как дети с повышенным риском для здоровья или контактирующие с людьми с высоким риском должны получать две дозы.


    Теги:
    Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!