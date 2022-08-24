Исследование вакцины Pfizer/BioNTech на детях показало свою эффективность

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Согласно исследованию производителей вакцин против коронавируса, Pfizer/BioNTech обеспечивает 73,2% защиту для маленьких детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Сахин сообщил, что три дозы по три микрограмма каждая обеспечивают младенцам высокий уровень сопротивления вирусу.

Немецкий разработчик вакцин BioNTech и его американский партнер Pfizer также разрабатывают двухвалентную вакцину для этой возрастной группы, которая адаптирована к текущим вариантам Omicron BA.4 / BA.5.

Компании подали заявку в управление по контролю за продуктами и лекарствами США на срочное одобрение их адаптированной вакцины для детей. Между тем, ожидается, что подача заявок компаниями в Европейское агентство по лекарственным средствам будет завершена в ближайшие несколько дней.

Постоянная комиссия Германии по вакцинации (STIKO) в настоящее время рекомендует вакцинацию против COVID-19 только детям старше пяти лет. В возрастной группе до 11 лет здоровые дети должны получать одну дозу, в то время как дети с повышенным риском для здоровья или контактирующие с людьми с высоким риском должны получать две дозы.