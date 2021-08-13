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Исследование трех препаратов против COVID-19 начали эксперты ВОЗ

13 Августа 2021 10:25
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Исследование трех препаратов против COVID-19 начали эксперты ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Благодаря еще трем лекарствам-кандидатам клиническое исследование ВОЗ Solidarity выходит на новый этап. Исследование перспективных препаратов Solidarity PLUS будет развернуто в 52 странах – это беспрецедентный пример совместных исследований и разработок для борьбы с COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт организации.

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Всемирная организация здравоохранения объявила о начале следующего этапа организованного ей исследования Solidarity, который получил название Solidarity PLUS и будет проводиться с участием госпитализированных пациентов для испытания эффективности еще трех препаратов против COVID-19 в условиях стационара.

Эти препараты – артесунат, иматиниб и инфликсимаб – отобраны независимой экспертной комиссией с учетом их потенциальной способности сокращать риск смерти госпитализированных больных COVID-19. Они уже используются по другим показаниям: артесунат применяется для лечения тяжелой малярии, иматиниб – некоторых видов рака, а инфликсимаб – заболеваний иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит.

Данные препараты были безвозмездно предоставлены для клинического исследования их производителями.

«Поиск более эффективных и доступных средств лечения больных COVID-19 остается крайне насущной задачей, и ВОЗ гордится тем, что руководит этими глобальными усилиями, – отметил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. – Хочу поблагодарить все участвующие в этом правительства, фармацевтические компании, больницы, медицинских работников и пациентов, которые объединили свои усилия, чтобы в духе подлинной глобальной солидарности добиться поставленной цели».

Исследование Solidarity PLUS служит платформой для беспрецедентно широкого международного сотрудничества между государствами-членами ВОЗ. В нем участвуют тысячи исследователей из более 600 стационарных медицинских учреждений 52 стран, что на 16 стран больше, чем на первом этапе исследований. Это позволяет в ходе испытаний на основе единого протокола оценивать сразу несколько лекарственных средств, привлекая тысячи пациентов и тем самым получая достоверные данные о потенциальном – даже небольшом – воздействии препарата на показатели смертности.

Это также позволяет включать в испытания новые препараты и прекращать дальнейшее изучение неэффективных лекарственных средств.

Ранее в рамках исследования была произведена оценка четырех препаратов. Были получены результаты, указывающие на то, что применение ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и препаратов интерферона незначительно влияет или никак не влияет на смертность госпитализированных пациентов с COVID-19.

Благодаря исследованию Solidarity PLUS у исследователей всего мира появляется возможность задействовать свой экспертный опыт и ресурсы в глобальных исследованиях по проблеме COVID-19.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в мире   #ВОЗ  
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