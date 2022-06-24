24 Июня 2022 23:21

Исследование очага загрязнения реки Илек шестивалентным хромом начнут в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По результатам проверки экологов выявлены ряд нарушений в деятельности АО «Aqtobe su-energy group» при сбросах сточных вод в реку Илек. Об этом стало известно в ходе встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева с актюбинцами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент экологии провел профилактический контроль в отношении АО «Aqtobe su-energy group». По результатам выявлен ряд нарушений экологических требований на сумму 2 млн тенге, а также 14 материалов направлены в специализированный административный суд

Актобе. По направленным в суд материалам предварительная сумма штрафа составляет более 900 млн тенге.

Основными нарушениями являются превышение загрязняющих веществ на сбросах сточных вод, в частности в реку Илек. Также установлено, что образуемые иловые отходы годами размещаются на картах без дальнейшей переработки и утилизации», - сказал министр.

Также особую тревогу экологов вызывает состояние канализационно-очистных сооружений Актобе, которые были построены 40 лет назад и на сегодня из-за изношенности стали основным источником выбросов сероводорода в городе.

В восьми райцентрах из 12, по словам Брекешева, очистные сооружения вовсе отсутствуют, и зачастую сточные воды вывозят и размещают в оврагах в степи. Очистные сооружения с полной биологической очисткой имеются лишь в Алгинском, Мугалжарском и Хромтауском районах.

«В свою очередь, по информации акимата области утверждена дорожная карта пошагового алгоритма реализации проекта модернизации канализационно-очистных сооружений в городе Актобе, где предусмотрены мероприятия от начала подготовки проекта до полного строительства объекта.

Необходимо рассмотреть все варианты для ускорения процесса реконструкции КОС. Да, это требует значительных финансовых средств –

порядка 16,9 млрд тенге», - сказал министр акиму области Ондасыну Уразалину, заметив, что вопрос реконструкции КОС Актобе стоит на особом контроле Правительства.

Министр также сообщил о работе по очистке озера Шалкар, стоимость проекта которого составляет 3,1 млрд тенге. По словам Брекешева, пока выполнено 45 % работ, очищено 963 тыс. кубометров. Очистка озера позволит повысить качество воды, улучшить качество хозяйственно-бытового водоснабжения населения Шалкара, и в целом улучшить экологию Приаральского района.

Еще одна водная проблема – загрязнение реки Илек шестивалентным хромом, которое является историческим и связано с запуском в 1957 году Актюбинского завода хромовых соединений.

«Из местного бюджета выделено 96,5 млн тенге на проведение исследований по изучению состояния очага загрязнения подземных вод реки Илек. Исследования завершатся до конца года. Далее акиматом планируется разработка проектной документации. При их разработке, Министерство экологии окажет содействие по привлечению международных экспертов. После разработки проектной документации Министерство подаст бюджетную заявку в Минфин для реализации проекта. Вопрос на контроле, Министерство будет информировать население о ходе реализации проекта», - заверил Брекешев.

В ближайшие годы Министерством экологии планируется начать работы по очистке русла реки Жем, оздоровлению реки Ойыл, расчистке, дноуглублению и берегоукреплению в русле рек Илек, Каргалы и Женишке. «Нами в рамках формирования республиканского бюджета на 2023-2025 годы подана бюджетная заявка в Минфин на реализацию вышеуказанных проектов», - добавил министр.